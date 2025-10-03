Οικονομικές Καταστάσεις 2020-2024 δημοσιοποίησε ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

Τις Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2020 έως 2024, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Οκτωβρίου 2025, δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Επιτροπή Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του, όπως αναφέρει, για χρηστή διοίκηση και λογοδοσία.

Σε ανακοίνωση, ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης αναφέρει ότι ο ανεξάρτητος έλεγχος και η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 είχε συνολικά έσοδα 2,17 εκ. ευρώ (2,26 εκ. ευρώ το 2023) και συνολικά έξοδα 1,60 εκ. ευρώ (547.731 ευρώ το 2023), εκ των οποίων οικονομική βοήθεια σε φοιτητές 1,59 εκ. ευρώ και λειτουργικά έξοδα 5.854 ευρώ. Το πλεόνασμα για το έτος 2024 ήταν 573.132 ευρώ και το 2023 ήταν 1,72 εκ. ευρώ.

Προσθέτει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 και έτυχαν ελέγχου από τον ελεγκτικό οίκο Nexia Poyiadjis Limited, ανάδοχο της σύμβασης ΕΥ 5/2024, με Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Επικαλούμενος την έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων, ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης αναφέρει ότι «οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του Φορέα, γεγονός που προσδίδει σε αυτές ενισχυμένη αξιοπιστία».

Προσθέτει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Φορέα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα και βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.

Αναφέρει επίσης ότι στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνονται έκθεση Επιτροπής Διαχείρισης, έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή, κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια, κατάσταση Ταμειακών Ροών, και σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΥΠΕ