Δεν προσκλήθηκε ακόμη ο Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, λέει η δικηγόρος του

Ακόμη δεν έχει προσκληθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ενώ την ίδια στιγμή την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην έφεση Τυχικού αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία οι υποστηρικτές του Επισκόπου, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Ευαγγελία Πουλλά.

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στον Οκτώβριο, με δεδομένο ότι την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα πρέπει να κληθεί από τη σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Επίσκοπος Τυχικός να παρουσιάσει την θέση του.

Στις 16-18 εξετάζει την έκκλητο προσφυγή Τυχικού η Συνόδος του Πατριαρχείου - Γιατί δεν κλήθηκε ακόμη

Μέχρι στιγμής επίσημα είπε η κ. Πουλλά δεν κλήθηκε ο Επίσκοπος Τυχικός, ωστόσο στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου που αναμένεται να εξετάσει την έκκλητο προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Σύμφωνα με την δικηγόρο του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού άξιο απορίας, αποτελεί το γεγονός, ότι δεν έχει προσκληθεί επίσημα ακόμη ο Επίσκοπος Τυχικός.

Όπως ανέφερε, το να μην έχει κληθεί μέχρι στιγμής «αυτό σημαίνει κάτι» κατά την έκφραση της. Ενδεικτικά η κ. Πουλλά ανέφερε πως μπορεί να στάλθηκε στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου η οποιαδήποτε πρόσκληση για την μετάβαση του Επισκόπου Τυχικού στο Φανάρι και να μην του έχει παραδοθεί. Υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά το ενδεχόμενο, να έχει ενημέρωση η Αρχιεπισκοπή Κύπρου από το Φανάρι και να μην έχει επιδοθεί τίποτα στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, μέχρι στιγμής. Ωστόσο συνέχισε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάτι ή κάποιον, όταν αυτό δεν έχει αποδειχτεί.

Η κ. Πουλλά είπε πως μπορεί και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο να συμβαίνει ότι γίνεται στα πολιτικά δικαστήρια. Όπως λέχθηκε από την κ. Πουλλά, στα πολιτικά δικαστήρια όταν βγαίνει μια απόφαση από ένα Επαρχιακό Δικαστήριο και γίνεται έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, η ειδοποίηση του Ανώτατου έρχεται μέσω του Επαρχιακού Δικαστηρίου δηλαδή από εκεί που εξεδόθηκε η αρχική απόφαση από τον Πρωτοκολλητή. Όπως εξήγησε, από τον Πρωτοκολλητή στα πολιτικά δικαστήρια λαμβάνουν ειδοποίηση για το ποια ημέρα και μια ώρα αναμένεται να παραστούν στο Ανώτατο Δικαστήριο . Ακόμη και να μην συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στα πολιτικά δικαστήρια συνέχισε, ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόσκληση,- ούτε ο ίδιος προσωπικά- από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει.

Η κ. Πουλλά είπε πως θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν έστω και τηλεφωνικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να δουν τι συμβαίνει. Η δικηγόρος αναφέρθηκε πως δεν είναι σωστό να ειδοποιηθεί τελευταία στιγμής ο Επίσκοπος Τυχικός δεδομένου ότι και η μετάβαση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την τελευταία στιγμή λόγω και των εισιτηρίων και το ξενοδοχειακού καταλύματος είναι πολυδάπανη. Όλη η κατάσταση συνέχισε είναι παράξενη αλλά και ψυχοφθόρα. Είπε ακόμη πως στο Πατριαρχείο ο Επίσκοπος Τυχικός, αποκαλείται από όλους Μητροπολίτης Τυχικός και όχι τέως Μητροπολίτης Πάφου.

Αναμένουν οι υποστηρικτές

Επί του θέματος αναμένουν από λεπτό σε λεπτό οι υποστηρικτές του Επισκόπου, σημειώσε η κ. Πουλλά, προσθέτοντας ωστόσο, πως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει από πλευράς Τυχικού ποιοι θα τον ακολουθήσουν κατά τη μετάβαση του στο Φανάρι και κατά πόσο θα δώσουν το παρόν τους οι δικηγόροι ή κάποιος κανονολόγος κάτι που αναμένεται να γίνει γνωστό όταν πλησιάσει η μέρα του ταξιδιού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Επίσης επί τούτου , δεν υπάρχει καμμία τοποθέτηση από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου δηλαδή αν τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, μπορεί να συνοδεύεται.

Οι υποστηρικτές του Επισκόπου Τυχικού αναμένουν ότι η απόφαση θα τους δικαιώνει και θα δώσει τη δυνατότητα στον Επίσκοπο να επιστρέψει στην μητροπολιτική του περιφέρεια, ενώ οι συνοδικοί που πήραν την απόφαση για την έκπτωσή του από τον θρόνο θεωρούν ότι το Πατριαρχείο δεν θα συγκρουστεί με την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες άλλες πληροφορίες που φέρουν όπως με την υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου να γίνει και κάποια άλλη διευθέτηση και να μην προσκληθεί τελικά στο Φανάρι.

Καταληκτικά ωστόσο η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι αυτή που θα αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή εάν θα απορρίψει την προσφυγή του Τυχικού.