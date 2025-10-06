Αρχίζουν οι εργασίες του συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος» στη Λεμεσό

Σε κρίσιμα θέματα, που απασχολούν τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία, τη διαμόρφωση και συμμόρφωση με τους νέους διεθνείς κανονισμούς, τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ζητήματα ναυτικών, καθώς και τη χρηματοδότηση στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά θα εστιάσει το Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος, την έναρξη του οποίου θα κηρύξει σήμερα στη Λεμεσό ο Πρόεδρος της Δημκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Λεμεσός φιλοξενεί το συνέδριο, το οποίο καθιερώθηκε από το 1989 και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο, από τις 6 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, Προέδροι ναυτιλιακών οργανισμών, πλοιοκτήτες, υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και άλλοι εκπρόσωποι της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά γεγονότα παγκοσμίως, προσελκύοντας σταθερά ηγετικές προσωπικότητες και φορείς της διεθνούς ναυτιλίας.

Όπως έχει ανακοινωθεί, το συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος 2025» με κεντρικό θέμα «Unlocking the Future …of Shipping» θα εστιάσει σε κρίσιμα θέματα, που απασχολούν τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία, τη διαμόρφωση και συμμόρφωση με τους νέους διεθνείς κανονισμούς, τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ζητήματα ναυτικών, καθώς και τη χρηματοδότηση στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις και παρουσιάσεις από διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι θα αναλύσουν τις εξελίξεις και θα επιχειρήσουν να «ξεκλειδώσουν» τις δυνατότητες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Κατά την τελετή έναρξης, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του «Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας 2025».

Παράλληλα, το συνέδριο προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση της Κύπρου και τους ανθρώπους της. Η ολοκληρωμένη ναυτιλιακή υποδομή της Κύπρου αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

