Πώς θα μας επηρεάσει η «BARBARA» - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Η κακοκαιρία «BARBARA» κινείται από την Ελλάδα προς την περιοχή μας και αναμένεται να ανατρέψει τα δεδομένα του καιρού στην Κύπρο μέσα στην εβδομάδα.

Ασταθής καιρός με βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου.

Η κακοκαιρία «BARBARA», ένα βαρομετρικό χαμηλό που έχει το κέντρο του στη Στερεά Ελλάδα, κινείται βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει και το νησί, φέρνοντας επιδείνωση του καιρού με βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

Απόψε: Ήπιος καιρός, με τοπικές νεφώσεις

Το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι (3-4 μποφόρ), ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια και ήρεμη έως λίγο ταραγμένη στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15°C στο εσωτερικό, 18°C στα παράλια και 9°C στα ορεινά.

Τρίτη: Αλλαγή σκηνικού – Βροχές και καταιγίδες από το βράδυ

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις, ωστόσο όσο προχωρά η μέρα, οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί έως νοτιοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ, και σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ενισχυόμενοι τοπικά μέχρι και 5 μποφόρ, κυρίως στα νοτιοανατολικά παράλια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27°C στο εσωτερικό, 28°C στα παράλια και περίπου 19°C στα ορεινά.

Από τα μεσάνυχτα και έπειτα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Σε περιπτώσεις καταιγίδας, ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί άνεμοι, χαλαζόπτωση και έντονα φαινόμενα.

Τετάρτη – Πέμπτη: Αστάθεια και πτώση θερμοκρασίας

Το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο και την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τοπικές βροχές, πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και ενισχυμένους νοτιοδυτικούς έως δυτικούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, φτάνοντας σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή.

Παρασκευή: Σχετική βελτίωση

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αν και τοπικές αυξημένες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, ωστόσο θα παραμείνει κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές Οκτωβρίου.

