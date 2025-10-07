Έρευνα ΥΠΕΞ για τις βίζες σε 17 πρεσβείες
Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ακύρωσε την απόφαση του ΥΠΕΞ, με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) για λογαριασμό 17 πρεσβειών σε δύο εταιρείες, και ζήτησε να διερευνηθούν οι σοβαρές καταγγελίες που υποβλήθηκαν ενώπιόν της από άλλους προσφοροδότες. Διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί στημένων προσφορών. Επιτυχών προσφοροδότης καταγγέλθηκε ότι διατηρεί γραφεία στα κατεχόμενα
