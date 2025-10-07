ΚΟΑ – Δήμος Στροβόλου: Λύση μετά από 17 χρόνια για τον φόρο θεάματος του ΓΣΠ - Πόσα θα μπουν στα ταμεία του Δήμου

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Στροβόλου, Σταύρου Σταυρινίδη, με τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννη Ιωάννου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό μιας από τις μακροβιότερες οικονομικές εκκρεμότητες ανάμεσα σε δημόσιο οργανισμό και τοπική αρχή. Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτη, κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την άμεση καταβολή 3,1 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΚΟΑ προς τον Δήμο Στροβόλου, με σταδιακή αποπληρωμή του συνόλου του ποσού μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Πολίτη και σηματοδοτεί την πολυπόθητη διευθέτηση μιας υπόθεσης που ταλάνιζε επί σειρά ετών τις σχέσεις του Δήμου Στροβόλου με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων αθλητικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Στροβόλου.

Το χρονικό μιας δεκαετούς διαμάχης

Η διαφορά ανάμεσα στον ΚΟΑ και τον Δήμο Στροβόλου αφορά οφειλές από φόρο θεάματος που επιβλήθηκε στα εισιτήρια αγώνων και εκδηλώσεων που διεξάγονταν στο ΓΣΠ την περίοδο 2007–2017. Ο φόρος αυτός, ο οποίος αποτελεί θεσμοθετημένο δημοτικό έσοδο, δεν αποδόθηκε ποτέ στον Δήμο, παρά το γεγονός ότι ο ΚΟΑ ήταν ο διαχειριστής του σταδίου. Το 2021, έπειτα από πολυετή δικαστική διαδικασία, τα δικαστήρια αποφάνθηκαν οριστικά ότι ο ΚΟΑ όφειλε στον Δήμο Στροβόλου περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων. Ωστόσο, παρά τη δικαστική απόφαση, τα χρήματα δεν καταβλήθηκαν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τη δημοτική αρχή, η οποία έκανε λόγο για «συστηματική κωλυσιεργία» και «πολιτική υπεκφυγή».

Ο ΚΟΑ αναλαμβάνει δράση

Μιλώντας στον Πολίτη, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, επιβεβαίωσε ότι ο οργανισμός θα καταβάλει άμεσα 3,1 εκατ. ευρώ στον Δήμο Στροβόλου, με το υπόλοιπο ποσό να αποπληρωθεί σταδιακά μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της συνάντησης, κάνοντας λόγο για «ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα εμπιστοσύνης». «Μετά από πολλά χρόνια προσφυγών και αδιεξόδων, φαίνεται ότι πρυτανεύει η λογική και η διάθεση συνεργασίας. Ο Δήμος Στροβόλου διεκδίκησε με συνέπεια ό,τι του αναλογεί, όχι για να τιμωρήσει, αλλά για να αποκαταστήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια», σημείωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης πρόσθετες δυνατότητες συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στην περιοχή, αλλά και τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης και αναψυχής για τους δημότες. «Η επένδυση στον αθλητισμό είναι επένδυση στ