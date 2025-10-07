Οι νομικοί Κρίτων Διονυσίου και Αργεντούλα Ιωάννου στην εκπομπή «Κοσμοθεωρείο» για ΑΤΑ και Σύνταγμα

Αν η κρατική εξουσία στερούνταν της δυνατότητας να τροποποιεί ή να αναπροσαρμόζει το περιεχόμενο υφιστάμενων ιδιωτικών συμβάσεων, ακόμη και όταν η εξέλιξη των κοινωνικών, επιστημονικών ή περιβαλλοντικών δεδομένων το επιβάλλει, θεμελιώδη δικαιώματα όπως η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και βιώσιμου περιβάλλοντος θα καθίσταντο ουσιαστικά απροστάτευτα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος και ακαδημαϊκός Δρ. Κρίτων Διονυσίου, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και στην εκπομπή «Κοσμοθεωρείο» για το θέμα της συνταγματικότητας της ΑΤΑ.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ελευθερία του συμβάλλεσθαι, εξήγησε, θα μετατρεπόταν σε «ασπίδα ανομίας» έναντι της συνταγματικής τάξης, επιτρέποντας την υπερίσχυση ιδιωτικών βουλήσεων επί της δημόσιας βούλησης που αποβλέπει στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα ο Δρ. Διονυσίου, δεν διαφώνησε με το εκ πρώτης όψεως συμπέρασμα ότι νομοθετική παρέμβαση σε υφιστάμενες ιδιωτικές συμβάσεις φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, ωστόσο υπέδειξε, δεν πρέπει να λησμονείται ότι το Σύνταγμα εξετάζεται συστηματικά και όχι αποσπασματικά.

O δικηγόρος και ακαδημαϊκός Δρ. Κρίτων Διονυσίου.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της εκδοχής ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να εισαγάγει νέες, υποχρεωτικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την εκτέλεση ιδιωτικών συμβάσεων θα συνεπαγόταν τη θεσμική ακινητοποίηση του Κράτους Δικαίου απέναντι σε άμεσες απειλές, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Δρα Διονυσίου και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, ως θεμελιώδης συνταγματική αξία, μπορεί να λειτουργήσει ως ρυθμιστικός άξονας για την καθολική επιβολή της ΑΤΑ ακόμη και σε υφιστάμενες ιδιωτικές συμβάσεις, ιδίως όταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός απειλούν την πραγματική απόλαυση του δικαιώματος. Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης μιας τέτοιας υποχρέωσης παραμένουν υψηλές και η παρέμβαση δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων, στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 και η δικηγόρος Αργεντούλα Ιωάννου η οποία παρέπεμψε στο άρθρο 26 του Συντάγματος το οποίο εμπεριέχει πρόνοια όπου επιτρέπει να εισάγονται περιορισμοί ακόμα και στο δικαίωμα του συμβάλλεσθαι.

Παρέπεμψε δε και σε παραδείγματα όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ακόμα και πριν από την εφαρμογή του Ενωσιακού δικαίου ρύθμισε π.χ. το θέμα των ωραρίων των καταστημάτων για να μην υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ρυθμίστηκαν επίσης, πριν να ενταχθούμε στην Ε.Ε. υπενθύμισε ενδεικτικά, τα δικαιώματα των εγκύων όπως η απαγόρευση της απόλυσης τους κ.α.

H δικηγόρος Αργεντούλα Ιωάννου.

Επίσης ανέφερε η κα Ιωάννου, το ίδιο το άρθρο 26 του Συντάγματος που αφορά την ελευθερία του συμβάλλεσθαι επιτρέπει τη ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων με νόμο.

Πρέπει να βλέπουμε τις ρυθμίσεις του Συντάγματος του 60, μέσα από τον φακό των σημερινών συνθηκών, σημείωσε.

Η κα Ιωάννου έκανε επίσης ξεχωριστή εκτενή τοποθέτηση στην ίδια παρέμβαση της, για το ζήτημα του νέου νόμου περί διαδηλώσεων με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Ακούστε ολόκληρες τις παρεμβάσεις του Δρος Κρίτωνα Διονυσίου και της δικηγόρου Αργεντούλας Ιωάννου, στα ηχητικά που ακολουθούν.