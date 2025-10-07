Ρύθμιση σύνδεσης αποχετευτικού σε προσφυγικές κοινότητες χωρίς διακρίσεις, ζητούν οι Βουλευτές

Την εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης των Λιβαδιών Λάρνακας, καθώς και το κόστος σύνδεσής τους με τις οικιστικές μονάδες, συζήτησαν την Τρίτη τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, με τους Βουλευτές να ζητούν ρύθμιση του ζητήματος χωρίς διακρίσεις για τις κοινότητες.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι η ιδιαιτερότητα του συνοικισμού αυτοστέγασης των Λιβαδιών έγκειται στο γεγονός ότι είχε δικό του αυτόνομο αποχετευτικό σύστημα και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας να επιβάλει στους κατοίκους το ίδιο αποχετευτικό τέλος που επιβάλλει για τις περιοχές όπου θα κατασκευαστεί εξαρχής αποχετευτικό σύστημα.

Συμπλήρωσε ότι έχουν σταλεί λογαριασμοί για το 2024, ενώ αυτές τις ημέρες αποστέλλονται και για το 2025, και γι' αυτόν τον λόγο είχαν κληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Λάρνακας.

«Όντως έγινε μια πρόταση από τον κ. Χατζηχαραλάμπους, τον πρόεδρο του επαρχιακού οργανισμού, και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να καλυφθεί το 50% από την πολεοδομία και για το υπόλοιπο ποσό να λάβει απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του επαρχιακού οργανισμού στις 22 του μήνα», σημείωσε.

Εξήγησε περαιτέρω ότι για μια μέση κατοικία του συνοικισμού κατά μέσο όρο θα καταβάλλεται ένα ετήσιο τέλος, με βάση την πρόταση του επαρχιακού οργανισμού, που δεν θα υπερβαίνει τα 35 ευρώ το χρόνο.

«Το ζήτημα όμως με αυτά τα αποχετευτικά στους συνοικισμούς είναι ότι εδώ και δέκα χρόνια, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, εμείς πιέζαμε και αυτό ζητούμε, αυτή είναι η θέση μας, ότι πρέπει να υπάρχει μία ενιαία πολιτική για τα αποχετευτικά τέλη στους συνοικισμούς, για το τέλος σύνδεσης, για το τέλος χρήσης, για το αποχετευτικό τέλος», ανέφερε ο κ. Κέττηρος, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει ενιαία πολιτική και δυστυχώς συνεχίζει και η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να μην αποφασίζει να εφαρμόσει μια ενιαία πολιτική».

«Υπάρχουν συνοικισμοί που δεν πληρώνουν τίποτα. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχει προσφυγικός συνοικισμός αυτοστέγασης που έχει καλυφθεί και το τέλος σύνδεσης και το αποχετευτικό τέλος, το τέλος χρήσης φυσικά καταβάλλεται. Αλλά υπάρχουν άλλοι συνοικισμοί που πληρώνουν το 50%, υπάρχουν άλλοι συνοικισμοί που πληρώνουν το 40% και δεν μπορούν να αποφασίσουν ότι για όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς θα υπάρχει μια ενιαία πολιτική», είπε.

Προσέθεσε ότι για συνοικισμούς όπως στη Δρομολαξιά, στο Κίτι, στη Δερύνεια και στο Φρενάρος δεν υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που να τους εξαιρούν.

«Ούτε ακριτικές κοινότητες, ούτε μειονεκτικές κοινότητες είναι, κάποιες δίπλα στο αεροδρόμιο και κάποιες δίπλα στην πράσινη γραμμή, για κάποιες άλλες όμως που έδωσαν ψήφους στον Νίκο Χριστοδουλίδη υπάρχουν και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι η θέση του κόμματός του βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της δίκαιης ρύθμισης και της χωρίς διακρίσεις ρύθμισης του ζητήματος.

«Αναμένουμε την τελική απόφαση από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και του κράτους, του Τμήματος Πολεοδομίας, η οποία, όπως μας τέθηκε και από τους δύο, θα χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση των τελών αποχέτευσης στο 50% για την κατασκευή του νέου συστήματος και την αναβάθμιση, συνοδευόμενη από κρατική χορηγία, κάτι που σίγουρα, αν ισχύσει, θα το χαιρετήσουμε», σημείωσε σχετικά.

Προσέθεσε αναφορικά με το ενδεχόμενο ανακατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων από τον αγωγό προς τις κατοικίες, εάν αυτό χρειαστεί, ότι δόθηκε στην επιτροπή διαβεβαίωση από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ότι θα ρυθμιστεί χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες.

«Αναμένουμε την τελική ρύθμιση περί το τέλος του μηνός Οκτωβρίου», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ