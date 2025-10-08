Ακέφαλη 4 μήνες η Επιτροπή για τον Αθλητισμό, μετά τη παραίτηση Καπαρδή

Χωρίς επικεφαλής έμεινε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού μετά την παραίτηση του τέως προέδρου Ανδρέα Καπαρδή. Ο κ. Καπαρδής είχε υποβάλει την παραίτησή του τον περασμένο Ιούνιο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την συμμετοχή προπονητή καράτε σε εκδήλωση σε δημοτικό σχολείο ενώ δικάζεται για σεξουαλική παρενόχληση. Η κλήση του προπονητή για συμμετοχή στη σχολική εκδήλωση φαίνεται ότι έγινε από τον κ. Καπαρδή.

Παρά το γεγονός ότι η παραίτηση του κ. Καπαρδή υποβλήθηκε στις 16 Ιουνίου 2025, μέχρι σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν προχώρησε με τον διορισμό νέου προέδρου της Επιτροπής. Δηλαδή, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, η Επιτροπή βρίσκεται στο… περίμενε για τις αποφάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Το οξύμωρο είναι πως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάθε ευκαιρία κάνει λόγο για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή εγκαθίδρυσης της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ωστόσο, επέλεξε να αφήσει χωρίς πρόεδρο την καθ’ ύλην αρμόδια Επιτροπή για τη Δεοντολογία και Προστασία του Αθλητισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή με τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν το έργο τους διερευνώντας τις καταγγελίες που βρίσκονται ενώπιόν τους.

Σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών υπάρχει θέμα προς συζήτηση με τίτλο «η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας», για αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ και πρόεδρου της Επιτροπής Δημήτρη Δημητρίου και της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η συζήτηση, όπως διευκρινίζεται στην ατζέντα της Επιτροπής, θα επικεντρωθεί στη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Οι βουλευτές αναμένεται να ζητήσουν από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να παρουσιάσει τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν για τη διερεύνηση των καταγγελιών, με δεδομένο ότι η Επιτροπή λειτουργεί χωρίς πρόεδρο τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Πάντως, τον περασμένο Μάρτιο, στην Επιτροπή Θεσμών, ο Στέφανος Σκορδής, μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, ανέφερε ότι από το 2021 διεξήχθησαν 56 έρευνες και ότι κατά μέσο όρο διεξάγονται 18 έρευνες τον χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν τον Μάρτιο στη Βουλή, οι 19 έρευνες κατέληξαν στον Γενικό Εισαγγελέα, 14 είναι εν εξελίξει και οι υπόλοιπες έχουν αρχειοθετηθεί καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε βάση για ποινικό αδίκημα. Όπως αναφέρθηκε, σε κάποιες καταγγελίες προέκυψαν πειθαρχικά θέματα ή θέματα ομοσπονδιών και προωθήθηκαν στις ομοσπονδίες.

Η παραίτηση

Το θέμα που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του τέως προέδρου της Επιτροπής το αποκάλυψε ο «Π». Η συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία συμμετείχε ο προπονητής ο οποίος δικάζεται για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης, έφερε τη σφραγίδα της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας του Αθλητισμού (ΕΣΔΑ), με την εισήγηση για ένταξη του καράτε στο πρόγραμμα να προέρχεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας και πιο συγκεκριμένα από τον κ. Καπαρδή. Στις 16 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημείωνε ότι εξετάστηκε σε βάθος το θέμα το οποίο προέκυψε για τον προπονητή/διαιτητή του καράτε ο οποίος παρευρέθηκε στις 3/6/2025 σε δημόσιο δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο Προγράμματος του Τομέα Δ της Εθνικής Σχολής Δεοντολογίας του Αθλητισμού. «Παρά το ότι ξεκαθαρίστηκε το γεγονός ότι το όλο περιστατικό προέκυψε εν αγνοία του ότι, εναντίον του εν λόγω προπονητή/διαιτητή εκκρεμούσαν κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, ομότιμος καθηγητής δρ Ανδρέας Καπαρδής, μετουσιώνοντας σε πράξη την έννοια της ευθιξίας, υπέβαλε την παραίτησή του», αναφερόταν στην ανακοίνωση της Επιτροπής.