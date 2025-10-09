Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νέες υποθέσεις «χρυσών» διαβατηρίων στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δικηγορικό γραφείο διέγραψε αρχεία, τα επανέφερε η Αστυνομία με λογισμικό

Μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Λεμεσού, καθώς και εννέα δικηγόροι-υπάλληλοί του, ελέγχονται ποινικά για την έκδοση «χρυσών» διαβατηρίων σε τέσσερις επενδυτές, τρεις από τη Ρωσία και έναν από τη Βενεζουέλα, καθώς και στους εξαρτώμενούς τους, συζύγους και ανήλικα τέκνα. Το εν λόγω γραφείο επιχείρησε να ακυρώσει το ένταλμα έρευνας που εκτελέστηκε στα γραφεία του στις 8/10/2024, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει την Αστυνομία να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που είχε εξασφαλίσει ως μαρτυρικό υλικό εις βάρος του. Προς το παρόν, δεν δημοσιεύουμε το όνομα του δικηγορικού γραφείου ούτε των δικηγόρων του που ελέγχονται, καθώς δεν έχε...

Tags

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙχρυσά διαβατήριαΔικηγοικά γραφείαΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑκυπριακά διαβατήριαΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

