Έπρεπε να λειτουργήσει πριν 20 χρόνια, το εγκαινίασαν… χθες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, εγκαινίασαν χθες 8 Οκτωβρίου 2025 το νέο Κέντρο Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας που βρίσκεται στην Κοκκινοτριμυθιά.

Η σταδιακή λειτουργία, τους τελευταίους μήνες, του Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων, 30 χρόνια μετά τη λήψη της απόφασης για εκσυγχρονισμό των κυπριακών υπηρεσιών αεροναυτιλίας – η απόφαση λήφθηκε το 1995 επί διακυβέρνησης Κληρίδη – και 20 χρόνια μετά την ημερομηνία που έπρεπε να αρχίσει να λειτουργεί, είναι σίγουρα μία μεγάλη εξέλιξη για την Πολιτική Αεροπορία της χώρας. Επιτέλους η Κύπρος μπορεί να υπερηφανεύεται ότι ρυθμίζει τον τεράστιο εναέριο της χώρο, από ένα περιβάλλον με υπερσύγχρονο εξοπλισμό στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων, συνθήκες που ευνοούν την αύξηση της παραγωγικότητας με το άνοιγμα νέων τομέων ελέγχου και διασφαλίζουν την ασφάλεια πτήσεων.

Τα ετεροχρονισμένα εγκαίνια, ωστόσο, ενός κτηρίου που ολοκληρώθηκε το 2009, πριν από 16 χρόνια και «πλαισιώθηκε» από το σκάνδαλο της προμήθειας και παραλαβής του συστήματος ελέγχου πτήσεων «Lefco», αλλά και των τεράστιων προβλημάτων που ακολούθησαν με την παραλαβή του νέου συστήματος ελέγχου πτήσεων, είναι τουλάχιστον άτοπα.

Η «περιπέτεια» της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από το 1995 έως σήμερα καταμαρτυρεί ότι αρκούσε μία λιτή ανακοίνωση για τη λειτουργία του «νέου» Κέντρου Ελέγχου κι όχι πανηγυρικά προεδρικά εγκαίνια με κορδέλες και αποκάλυψη αναμνηστικών πλακών.

Έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε επιγραμματικά την ιστορία πίσω από το… μακρόσυρτο πρότζεκτ.

- 1995, λήψη πολιτικής απόφασης για νέο Κέντρο Ελέγχου.

- 2003, παραγγελία συστήματος ελέγχου πτήσεων Lefco με κόστος €18 εκατ.

- 2005, μεταφορά στην Κύπρο του Lefco, που έμεινε «άστεγο» γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί το νέο κτήριο και δόθηκαν εκατομμύρια σε ενοίκια και μισθούς για παραλαβή του.

- 2006, αδυναμία παραλαβής, τεχνικά προβλήματα.

- 2009, ολοκλήρωση νέου κτηρίου Κέντρου Ελέγχου στην Κοκκινοτριμυθιά με κόστος €16 εκατ. Έπρεπε να ήταν έτοιμο από το 2005 και να λειτουργεί από το 2006.

- 2012, τερματισμός της σύμβασης με την ιταλική εταιρεία κατασκευής του αναξιόπιστου Lefco μετά από έξι αποτυχημένους ελέγχους.

- 2015, απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για διερεύνηση του σκανδάλου. Καμία ποινική ή πειθαρχική ευθύνη.

- 2016, υπέρ ΚΔ η διαιτησία με Selex – €6 εκατ. δικηγορικά έξοδα, χωρίς να υπολογίζονται οι εργατοώρες που πληρώθηκαν.

- 2019, πτώση οροφής του πεπαλαιωμένου κτηρίου του Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας.

- 2019, παραγγελία νέου συστήματος με την επωνυμία «Θαλής».

- 2022, παραλαβή «Θαλή» με προβλήματα, παραγγελία συστήματος Voice Communication System.

- 2023, ανακαίνιση «νέου» κτηρίου με κόστος €3,5 εκατ.

- 2024, παραλαβή γερμανικού συστήματος επικοινωνιών κόστους €2,5 εκατ., το οποίο παρουσίαζε σοβαρές τεχνικές αστοχίες καθιστώντας τη μετακόμιση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου αδύνατη.

Είχε δίκαιο ο Υπουργός Αλέξης Βαφεάδης που είπε στο χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια ότι «η ολοκλήρωση αυτού του έργου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες και καθυστερήσεις που δοκίμασαν την αντοχή όλων των εμπλεκομένων. Με επιμονή, καλή συνεργασία και αποφασιστικότητα, το ολοκληρώσαμε. Η επιτυχία αυτή ανήκει στη βούληση της Κυβέρνησης να προχωρήσει αποφασιστικά το έργο, και στη συνέπεια όλων όσοι εργάστηκαν με προσήλωση για την ολοκλήρωσή του».

Ναι, να δώσουμε τα εύσημα στην Κυβέρνηση, αλλά ας μην κάνουμε γαργάρα ένα σκάνδαλο τριακονταετίας, με το «φέσι» εκατομμυρίων να το πληρώνει ο φορολογούμενος.