Σε οίκο ευγηρίας η «φυλακισμένη» με άνοια - Μετά που η περίπτωση της ηλικιωμένης είδε το φως της δημοσιότητας, οι ΥΚΕ ευαισθητοποιήθηκαν

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Θέση των ΥΚΕ είναι ότι δεν είχαν ενημέρωση για κακομεταχείριση ή κακοποίηση της γυναίκας, παρά μόνο μία ενημέρωση, τέλη Σεπτεμβρίου, από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας, το οποίο ανέφερε ότι η ηλικιωμένη χρειαζόταν να μπει σε στέγη

Σε οίκο ευγηρίας μεταφέρθηκε, από το απόγευμα της Τετάρτης, η 79χρονη που πάσχει από άνοια, η οποία εντοπίστηκε κλειδωμένη μέσα στο σιδερόφρακτο σπίτι της, στη Λάρνακα, φωνάζοντας «βοήθεια». Παράλληλα, η Αστυνομία ενημέρωσε πως ο 58χρονος γιος, ο οποίος διέμενε ...

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΑΡΝΑΚΑ

