Ζημιές σε γραφεία εταιρείας στην Πάφο - Πιθανόν από έκρηξη λέει η Αστυνομία (εικόνες)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επεισόδιο με ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρεία στην Πάφο επί της Λεωφόρου Ευρώπης , πιθανόν από έκρηξη, διερευνά η Αστυνομία Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, και τις προκαταρκτικές εξετάσεις γύρω στις 9 το πρωί σήμερα Παρασκευή, η Αστυνομία ενημερώθηκε για ζημιές που προκλήθηκαν σε γραφεία εταιρeίας στην Πάφο, πιθανόν από έκρηξη επί της Λεωφόρου Ευρώπης.

Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο και συνεχίζονται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Μέλη της Πυροτεχνουργικής Υπηρεσία και του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου βρίσκονται στη σκηνή για συλλογή τεκμηρίων και αξιολόγηση ευρημάτων.



