Μπλοκαρισμένη η ιεραρχία της Ε.Φ - Mελέτη για βελτίωση του ρυθμού ανέλιξης

Μπλοκαρισμένη για χρόνια είναι η ηγετική πυραμίδα της Ε.Φ., με τους αξιωματικούς να παραμένουν καθηλωμένοι στον ίδιο βαθμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. «Η στασιμότητα που παρατηρείται στο θέμα των προαγωγών μειώνει το αίσθημα ζήλου στο στράτευμα», υπέδειξε στον «Π» αρμόδια πηγή, αναφέροντας παράλληλα ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων που να κατοχυρώνουν τη δυνατότητα ανέλιξης στην ιεραρχία του στρατεύματος.

Όπως αποκαλύπτεται σε απαντητική επιστολή του υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, προς τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Γιώργο Κάρουλλα, το υπουργείο έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης με στόχο τη βελτίωση του ρυθμού ανέλιξης των αξιωματικών, η οποία σύντομα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για σχόλια και έγκριση.

Ο κ. Κάρουλλας κάλεσε τον υπουργό Άμυνας να ενημερώσει τη Βουλή για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα «της μη φυσιολογικής επαγγελματικής ανέλιξης των αξιωματικών, που παραμένουν στον βαθμό του λοχαγού ακόμη και στην ηλικία των 44 ετών, των μόνιμων υπαξιωματικών, με αποτέλεσμα τη στασιμότητα σε κάθε βαθμό, και των συμβασιούχων οπλιτών».

Οι ενέργειες του ΥΠΑΜ

Στην απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 2/10/2025, ο κ. Πάλμας πληροφόρησε τη Βουλή με τα εξής:

1 Το Υπουργείο Άμυνας έχει διαπιστώσει το ζήτημα της μη φυσιολογικής επαγγελματικής ανέλιξης συγκεκριμένων ομάδων προσωπικού της Ε.Φ. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τόσο την προσωπική επαγγελματική εξέλιξη των μελών της Δύναμης όσο και τη λειτουργικότητα του στρατεύματος. Σημειώνεται ότι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχαν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε ενέργειες για την επίλυσή του, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον συνωστισμό στελεχών στους ίδιους βαθμούς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που αφορά την παραμονή αξιωματικών στον ίδιο βαθμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, το υπουργείο, με στόχο τη βελτίωση του ρυθμού ανέλιξής τους, έχει εκπονήσει μελέτη, η οποία θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα στο Υπουργείο Οικονομικών για σχόλια και έγκριση.

2 Όσον αφορά την ανέλιξη των μονίμων υπαξιωματικών, πρέπει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, παρατηρήθηκε σημαντική κινητικότητα λόγω του αυξημένου αριθμού αφυπηρετήσεων. Κατά την πενταετία 2020-2024 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.079 προαγωγές. Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 150 προαγωγές, ενώ για την επόμενη πενταετία (2026-2030) ο αριθμός των προαγωγών των μονίμων υπαξιωματικών αναμένεται να ανέλθει περίπου στις 1.200.

3 Σε ό,τι αφορά τους Συμβασιούχους Οπλίτες, εξετάζεται το ενδεχόμενο βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους για επέκταση της παραμονής τους στην Ε.Φ., καθώς και της μισθολογικής τους αναπροσαρμογής, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα ένταξής τους σε νέα ή άλλη κατηγορία προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι για τη βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί κάποια μέτρα, μεταξύ αυτών η αναβάθμιση της μισθολογικής τους κλίμακας από Α1 σε Α2 και η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους 100 ευρώ. Για αριθμό ΣΥΟΠ που υπηρετούν σε επιλεγμένα τμήματα και σώματα της Ε.Φ., το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Η οικονομική διάσταση

Στην κατακλείδα της επιστολής του, ο Βασίλης Πάλμας διαβεβαιώνει τη Βουλή ότι «όλες οι ενέργειες του Υπουργείου Άμυνας στοχεύουν στη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις ανέλιξης, ώστε κάθε στέλεχος να έχει τη δυνατότητα προόδου σύμφωνα με τις ικανότητες και τα προσόντα του». Ταυτόχρονα, όμως, υποδεικνύει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική διάσταση του ζητήματος, ώστε τα μέτρα να είναι συμβατά με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και να διασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, χωρίς να δημιουργούνται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.