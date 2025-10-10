Οχήματα στην Αλυκή Λάρνακας: Πρόστιμο 2 χιλιάδων ευρώ

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εκφράζουν, με ανακοίνωση, «την έντονη ανησυχία τους για το νέο περιστατικό παράνομης εισόδου οχημάτων εντός της Αλυκής Λάρνακας", σημειώνοντας πως δύο αυτοκίνητα εντοπίστηκαν ακινητοποιημένα μέσα στον προστατευόμενο υγροβιότοπο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις, ενημερωτικές εκστρατείες και σήμανση στην περιοχή, ορισμένοι συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά τους κανόνες και να προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα της Αλυκής».

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας «τονίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τη φυσική μας κληρονομιά, δεν είναι αποδεκτές και θα πρέπει όλες οι αρχές σε συνεργασία, να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από τους νόμους κυρώσεις και διορθωτικές ενέργειες για να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό».

Ήδη, προστίθεται η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας «έχει προβεί σε επιβολή εξωδίκου ύψους 2 χιλιάδων ευρώ για επέμβαση / ζημιογόνα δραστηριότητα που υποβάθμισε τον βιότοπο, δυνάμει των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων».

Από την πλευρά του «το Τμήμα Περιβάλλοντος διερευνά τρόπους άμεσης απομάκρυνσης των οχημάτων, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εντός της Αλυκής, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επηρεασμός του υγροβιότοπου», σημειώνεται.

Η Αλυκή Λάρνακας, αναφέρει η ανακοίνωση, «αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κύπρου και είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 και τη Συνθήκη Ramsar, με εξαιρετική σημασία για την άγρια ζωή και ιδίως για τα υδρόβια πτηνά που φιλοξενεί. Από το 1997 τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας».

Προστίθεται ότι «οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα το οικοσύστημα, τα είδη ή τους οικότοπους των ειδών, αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2021».

