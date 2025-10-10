Ανησυχία Φαίδωνος για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με βομβιστικές επιθέσεις

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονικές απόπειρες από το οργανωμένο έγκλημα που έρχεται από το εξωτερικό και το οποίο έχει αναπτύξει σχέσεις και συνεργάζεται και με τοπικό οργανωμένο έγκλημα, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση μας αλλά και η Αστυνομία, οφείλουν να το αντιληφθούν και η Αστυνομία οφείλει να δράσει προληπτικά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, ο κ. Φαίδωνος ανέφερε, πως άρχισε να ανησυχεί και να νιώθει ανασφάλεια ο απλός πολίτης αλλά και ο σοβαρός επιχειρηματικός κόσμος.

Επεσήμανε πως τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες αυξάνονται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας μας διεθνώς ως ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών, και ως ένας τόπος το οποίο χαρακτηρίζονταν από ασφάλεια. Είναι συνέχισε, « αυτές οι ενέργειες που πολλαπλασιάζονται, που αμαυρώνουν τον τόπο μας, και όχι εμείς οι οποίοι ζητούμε ή φέρνουμε δημόσια αυτά τα γεγονότα και ζητούμε να δράσει η κυβέρνηση, να δράσει η Αστυνομία, και να δράσει η Πολιτεία».

Πρόσθεσε ακόμη, πως τα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και το το ηλεκτρονικό οργανωμένο έγκλημα, έχουν, όπως είπε, « μια σχέση τόσο στενή πλέον και εδώ στον τόπο μας που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα και δεν μπορεί άλλο το Κράτος, η κυβέρνηση, η Αστυνομία, να παρακολουθούν ως θεατές».

Εδώ και τώρα συνέχισε, πρέπει να ξεριζωθούν αυτά τα εγκλήματα, να φύγουν εκτός της χώρας μας και σ΄αυτό τον τόπο πρέπει να φιλοξενούμε και να είναι φιλόξενος τόπος για την σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο κ. Φαίδωνος ακολούθως τόνισε με έμφαση, πως η σοβαρή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι καλοδεχούμενη σ’ αυτόν τον τόπο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο όμως «πως αυτά τα φαινόμενα που καταγράφονται είναι αν θέλετε και αποτέλεσμα και πολλών άλλων διεργασιών».

Είπε ακόμη πως αφήσαμε πολλά παράθυρα και πολλές πόρτες ανοιχτές για να μπορούν κάποιοι να δραστηριοποιούνται που δεν έπρεπε να δραστηριοποιούνται στον τόπο μας. Αυτοί λοιπόν είπε ο Δήμαρχος Πάφου, που είναι βουτηγμένοι στην παρανομία, αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι μέσα στο οργανωμένο έγκλημα στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται, τις άλλες, όταν μετακινούνται εδώ στην Κύπρο θα φέρουν μαζί τους και τα παρελκόμενα.

Και τα παρελκόμενα αυτών συνέχισε, « είναι αυτές οι εγκληματικές ενέργειες , είναι οι βομβιστικές επιθέσεις, είναι οι δολοφονικές απόπειρες» με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το αίσθημα ανασφάλειας.

Είπε ακόμη πως σιγά – σιγά ο σοβαρός επιχειρηματικός κόσμος διεθνώς δεν θα επιλέγει την Κύπρο, και πως η Κύπρος θα είναι χώρος που θα τον επιλέγουν διεθνείς απατεώνες και όλοι αυτοί που έχουν σχέση με τον υπόκοσμο, είτε του λευκού κολλάρου, είτε του οργανωμένου εγκλήματος, κατέληξε.