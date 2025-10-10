Η Κύπρος στο πιλοτικό πρόγραμμα ΕΕ για περιορισμό χρήσης των social media από ανήλικους

Η Κύπρος έχει ενταχθεί στο πιλοτικό έργο για την ανάπτυξη ασφαλούς και διαλειτουργικής λύσης για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο, μια πρωτοβουλία-κλειδί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές ψηφιακό περιεχόμενο, και ειδικότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Όπως σημειώνεται, την απόφαση ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός, Νικόδημος Δαμιανού, κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Δανία. Η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, αποτελεί όχι μόνο ρυθμιστική ανάγκη, αλλά και ηθική υποχρέωση των κρατών, δήλωσε ο Υφυπουργός, και είναι καιρός να επικεντρωθούμε στους μηχανισμούς για να το εφαρμόσουμε.

«Σήμερα, τα παιδιά μας παραμένουν ουσιαστικά απροστάτευτα», τόνισε, προσθέτοντας πως εκτίθενται καθημερινά σε επιβλαβές, εθιστικό και συχνά παράνομο περιεχόμενο, με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, την ευημερία και τη μαθησιακή τους πρόοδο", ανέφερε.

«Η Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο να οριστεί ένα 'όριο ψηφιακής ενηλικίωσης', μια σαφής ηλικία κάτω από την οποία να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, και αυτό είναι κάτι που εξετάζουμε σοβαρά σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, η συμμετοχή της Κύπρου στο πιλοτικό αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της χώρας για την προώθηση μίας συνεκτικής, κοινής πολιτικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ. Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο και επίκαιρο ζήτημα, και θα συνεχίσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογράμμισε ο κ. Δαμιανού.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υπογράφηκε επίσης Υπουργική Διακήρυξη που υποστηρίζει την αξιολόγηση της εισαγωγής ηλικιακού Ορίου Ψηφιακής Ενηλικίωσης, την εφαρμογή μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και τη θέσπιση προτύπων για ασφαλή ψηφιακά περιβάλλοντα, καλώντας σε συντονισμένες προσπάθειες για ένα ασφαλές και κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον για ανηλίκους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τίποτα πιο σημαντικό δεν υπάρχει από την ευημερία, την ψυχική υγεία και ασφάλεια των παιδιών μας.



Η χώρα μας αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διασφάλιση ενός πιο ασφαλούς ψηφιακού κόσμου για τα παιδιά μας:



🔹 Ανακοινώσαμε σήμερα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει στο πιλοτικό… pic.twitter.com/xzTaQN8sYm — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) October 10, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ