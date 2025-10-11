Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε ο ηλικιωμένος, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 19χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε ηλικιωμένος άνδρας, σήμερα το απόγευμα, ο οποίος είχε παρασυρθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, από όχημα που οδηγούσε νεαρός, στα Πέρα Ορεινής στη Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2:30 στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, στα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα την Αστυνομία, όχημα που οδηγούσε 19χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε ηλικιωμένο πεζό, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο τη στιγμή του συμβάντος.

Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και κατέληξε στα τραύματα του.

Η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.