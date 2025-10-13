Επίθεση από χάκερ στα Κυπριακά Ταχυδρομεία - Διέρρευσαν δεδομένα στο σκοτεινό διαδίκτυο (φώτος)

Επίθεση από χάκερ δέχθηκαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν δεδομένα στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web). Ανάμεσα στα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν περιλαμβάνονται στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) από αλληλογραφία που προοριζόταν για το Προεδρικό Μέγαρο, υπουργεία, πρεσβείες, Αστυνομία και Κεντρικές Φυλακές.

Η παραβίαση φέρεται να επιτεύχθηκε μέσω της εκμετάλλευσης ενός ευάλωτου σημείου στο πληροφοριακό σύστημα «Θαλής» του οργανισμού, το οποίο διαχειρίζεται τα εισερχόμενα και τοπικά ταχυδρομικά αντικείμενα.

Τα δεδομένα που φέρονται να έχουν υποκλαπεί περιλαμβάνουν εσωτερικές πληροφορίες δικτύου, διευθύνσεις IP, διαπιστευτήρια χρηστών, email υπαλλήλων και πελατών, καθώς και στοιχεία για δέματα, αλληλογραφία και τιμολόγια διαφόρων φορέων.

Επιπλέον, φέρεται να διέρρευσαν φυσικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου επιχειρήσεων και ιδιωτών, εσωτερικά οικονομικά αρχεία συναλλαγών και κωδικοί παρακολούθησης. Ανάμεσα στα δεδομένα περιλαμβάνονται και στοιχεία αποστολών προς ευαίσθητους κρατικούς φορείς, όπως το Προεδρικό Μέγαρο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Υγείας, την Αστυνομία, τις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και πρεσβείες χωρών όπως η Ουκρανία, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ισραήλ, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Γαλλία.

Με ανακοίνωσή τους στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία γνωστοποίησαν ότι το σύστημα «Θαλής» «τέθηκε εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας».

Ο Διευθυντής των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Παύλος Παυλίδης, επιβεβαίωσε την κυβερνοεπίθεση με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα politis.com.cy, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ανησυχητικό». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθώς, όπως ανέφερε, ο χάκερ δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου.

Δείτε φωτογραφίες:



