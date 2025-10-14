Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προβληματισμοί για δρόμο Δένειας: Είδαν Χριστοδουλίδη οι κοινοτάρχες Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε χρόνο να μελετήσει το αίτημά μας, να δει τις παραμέτρους που έχουμε θέσει και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο».

Τους προβληματισμούς τους σε σχέση με την πλευρά που θα γίνει η όδευση του αυτοκινητόδρομου Δένειας – Αστρομερίτη, έθεσαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αντιπροσωπείες των Κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη.

Μιλώντας εκ μέρους και των κοινοταρχών Ακακίου και Περιστερώνας, Ελένης Γεωργοπούλου και Παντελή Κακουλλή, αντίστοιχα, ο κοινοτάρχης Αστρομερίτη Άρης Κωνσταντίνου είπε ότι είχαν «μία πολύ καλή εποικοδομητική συζήτηση» με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία «θέσαμε τους προβληματισμούς που έχουμε οι τρεις κοινότητες για την πλευρά που θα γίνει η όδευση του δρόμου».

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε χρόνο να μελετήσει το αίτημά μας, να δει τις παραμέτρους που έχουμε θέσει και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο», πρόσθεσε.

Κληθείς να αναφερθεί στους προβληματισμούς που έχουν οι τρεις κοινότητες, ο κ. Κωνσταντίνου ζήτησε να μείνει το θέμα μέχρι εδώ «επειδή υπάρχει μια συνεχής δράση που θα γίνει τις επόμενες μέρες μαζί με υπηρεσιακούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ

