Ψηφιακή πύλη one-stop για ναυτιλιακές υπηρεσίες

Σε λειτουργία τέθηκαν από την Τρίτη οι πρώτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ψηφιακής πύλης Cyprus Shipping 1-Stop-Shop (CYSh1P), μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας σχεδιασμένης για να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει όλες τις ναυτιλιακές υπηρεσίες του Υφυπουργείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η CYSh1P παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πλοιοκτητών, δικηγόρων, διαχειριστών πλοίων, ναυτικών και ναυτιλιακών οργανισμών, εύκολη και κεντρική πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν την εγγραφή πλοίων και συναλλαγές μητρώου, συναλλαγές που σχετίζονται με τεχνικά θέματα (ασφάλεια και προστασία) και περιβαλλοντικά θέματα για πλοία με σημαία Κύπρου, εκπαίδευση και πιστοποίηση ναυτικών, Υπηρεσίες Συστήματος Φόρου Χωρητικότητας (TTS) και Υπηρεσίες Μικρών και Υψηλής Ταχύτητας Πλοίων.

Οι υπηρεσίες της πύλης θα τεθούν σε λειτουργία σταδιακά. Οι πρώτες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices), που τέθηκαν σε λειτουργία την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Ναυτικών, καθώς και για την έκδοση ή ανανέωση Ναυτικών Βιβλιαρίων και Εγκρίσεων, καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση ή ανανέωση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας, Τεκμηρίωσης και Πιστοποιητικών Ικανότητας (CoC).

Με την έναρξη των αρχικών υπηρεσιών της CYSh1P, η προηγούμενη πλατφόρμα eSAS (https://esas.dms.gov.cy/) καταργήθηκε. Οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να υποβάλλουν νέες αιτήσεις μέσω του eSAS.

Για να χρησιμοποιήσουν τις δύο παραπάνω υπηρεσίες μέσω της CYSh1P, οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν και να ενταχθούν στις σχετικές υπηρεσίες. Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο πρέπει να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό CY Login για να εγγραφούν. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν εταιρικό λογαριασμό CY Login πρέπει να αποκτήσουν έναν το συντομότερο δυνατό. Οι ξένες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν απευθείας μέσω της πύλης CYSh1P.

Ένας λεπτομερής Οδηγός Χρήστη είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα CYSh1P (https://cysh1p.dms.gov.cy/) με αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα για την εγγραφή, τη δημιουργία προφίλ, τη ρύθμιση διαπιστευτηρίων και την ένταξη στις υπηρεσίες.

«Το Υφυπουργείο δεσμεύεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των ναυτιλιακών υπηρεσιών της Κύπρου μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή εμπειρία για όλους τους ενδιαφερόμενους στη ναυτιλιακή βιομηχανία», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ