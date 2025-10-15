Κατεχόμενα: Προεκλογικά τερτίπια της «κυβέρνησης»

Με ένα {προεκλογικό πυροτέχνημα η λεγόμενη βουλή στα κατεχόμενα ψήφισε χθες με την πλειοψηφία των παρόντων «βουλευτών» των κομμάτων ΕΕ, ΔΚ και ΚΑ που απαρτίζουν την «κυβέρνηση» και αποχή των παρόντων «βουλευτών» του ΡΤΚ και των δύο ανεξάρτητων «βουλευτριών», Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς και Τζέιλ Ρέφικ Ρότζερς, ψήφισμα για στήριξη της λύσης δύο κρατών στο Κυπριακό.

Κατά την ψηφοφορία μόνο δύο «βουλευτές» του ΡΤΚ, ο Ερκούτ Σιαχαλί και η Σιλά Ουσέρ, ήταν παρόντες μαζί με τις Ρότζερς και Μπαϊμπάρς. Οι άλλοι «βουλευτές» του ΡΤΚ μαζί και ο πρόεδρος του κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι το ΡΤΚ έχει 19 «βουλευτές», 3 είναι ανεξάρτητοι και 28 από τα τρία «συγκυβερνώντα» κόμματα. Δεν ανακοινώθηκε ο ακριβής αριθμός της πλειοψηφίας.

Τι προνοεί το ψήφισμα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίπρις ποστασί, το ψήφισμα έχει ως στόχους προτεραιότητας την εργασία «για άρση της άδικης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής απομόνωσης που έχει επιβληθεί στην τδβκ, την επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης και την προώθηση της τδβκ και εξήγηση στη διεθνή κοινότητα ότι η διευθέτηση των δύο κρατών αποτελεί τη βάση για πραγματική και διαρκή ειρήνη στην Κύπρο».

Προστίθεται επίσης ότι η «βουλή» πιστεύει πως το ψευδοκράτος «μπορεί να επιτύχει αυτούς τους στόχους το συντομότερο δυνατό, διατηρώντας την ενότητα και την αλληλεγγύη, λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες, και συνεργαζόμενο στενά με τη 'μητέρα πατρίδα Τουρκία'». Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους πρώτους στόχους που τίθενται είναι να γίνει το ψευδοκράτος πλήρες μέλος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και των συνδεδεμένων με αυτόν οργανισμών υπό το «συνταγματικό» του όνομα, με την υποστήριξη όλων των «αδελφών κρατών».

Το ψήφισμα καταλήγει πως «μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι δυνατή μόνο εάν η εγγενής κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού αναγνωριστούν από τα Ηνωμένα Έθνη, επιτρέποντας την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα διασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών».

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν χαρακτήρισε την υποβολή μιας τέτοιας απόφασης σχετικά με το Κυπριακό, πέντε ημέρες πριν από τις «εκλογές», ως επιπολαιότητα

Αντίδραση Ερχιουρμάν

Το ψήφισμα δεν αντανακλά τη βούληση της «βουλής», αλλά εξυπηρετεί άμεσα την πολιτική ατζέντα της «κυβέρνησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, λέγοντας προς τους «βουλευτές» της «συγκυβέρνησης»: «Λαμβάνετε μια κυβερνητική απόφαση, όχι μια κοινοβουλευτική».

Χαρακτήρισε την υποβολή μιας τέτοιας απόφασης σχετικά με το Κυπριακό, πέντε μόνο ημέρες πριν από τις «εκλογές», ως επιπολαιότητα. «Αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκλογικούς σκοπούς», είπε.

Σχολιάζοντας τις ομιλίες που προηγήθηκαν, είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που δεν ανέφεραν. «Απομένουν πέντε μέρες μέχρι τις εκλογές. Για κάποιο λόγο αυτό το ζήτημα δεν έχει ποτέ τεθεί στην ημερήσια διάταξη μέχρι σήμερα; Δεν έχουμε δει ποτέ να λαμβάνεται απόφαση στη 'βουλή', ειδικά όσον αφορά το Κυπριακό, πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές», τόνισε.