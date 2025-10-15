Σήμερα η συνέχεια της «δίκης» των πέντε Ελληνοκυπρίων στο «στρατιωτικό δικαστήριο» των κατεχομένων

Συνεχίζεται σήμερα η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε κατά την τελευταία δικάσιμο την προηγούμενη εβδομάδα για τις 11:00 π.μ. σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο, ο ειδικός από την Τουρκία για εγκληματολογικά θέματα Ισμαήλ Οζκάν, τον οποίο κάλεσε ως μάρτυρα η υπεράσπιση, αντέκρουσε τους ισχυρισμούς της «κατηγορούσας αρχής» σχετικά με την αδυναμία ανίχνευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο Τούρκος εμπειρογνώμονας αναφέρθηκε επίσης στις ορθές μεθόδους διαχείρισης τεκμηρίων, επισημαίνοντας ότι ένα αντικείμενο όπως η ταυτότητα θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί αμέσως σε σακούλα φύλαξης τεκμηρίων και να προστατευθεί από το φως, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά του για ανάλυση.

Από την πλευρά της, η «κατηγορούσα» αρχή αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας, με το επιχείρημα ότι ο εμπειρογνώμονας δεν εξέτασε ποτέ ταυτότητα της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο δικηγόρος της «κατηγορούσας αρχής» ισχυρίστηκε ακόμα ότι, λόγω του ότι η επιφάνεια της ταυτότητας είναι μικρή και ενδεχομένως να την άγγιξαν πολλοί άνθρωποι καθιστά «αδύνατη» την ανίχνευση αποτυπωμάτων.

