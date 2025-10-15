Λάρνακα: Και τώρα... Center by Night – Μια πρωτότυπη εκδήλωση στο εμπορικό κέντρο

Μια πρωτότυπη εκδήλωση προγραμματίζει ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας, στην προσπάθειά του να ξαναζωντανέψει τις επιχειρήσεις που έχουν απομείνει, ο κύκλος εργασίας των οποίων επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των κατασκευαστικών έργων που είναι σε εξέλιξη. Θυμίζουμε, ότι αυτή την εποχή εκτελείται η δεύτερη φάση του έργου που αφορά την ανάπλαση δρόμων - πεζοδρομίων για διευκόλυνση ΑμεΑ, με τα ανοιχτά εργοτάξια να βρίσκονται κυρίως στις οδούς Ερμού (πλησίον της πλατείας Ακροπόλεως), Ζήνωνος Κιτιέως και Κοσμά Λυσιώτη. Όπως ήταν φυσικό, τα ανοιχτά εργοτάξια έχουν επιφέρει και νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους εμπορικούς δρόμους. Ο σύνδεσμος καταστηματαρχών ανακοίνωσε ότι η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Κύπρο, θα φέρει την ονομασία Center by Night και θα γίνει την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου. Το κέντρο της Λάρνακας θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής, αφού από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ στις οδούς Ερμού, Ζήνωνος Κιτιέως και Ζήνωνος Πιερίδη θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες θα απολαύσουν δωρεάν μπίρα και ζεστό κρασί, θα υπάρχει μουσική σε όλα τα σημεία, ενώ θα υπάρχουν και δωρεάν φουσκωτά παιχνίδια καθώς και face painting για παιδιά. Παράλληλα, μέχρι τις 11.00 το βράδυ όλα τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας μοναδικές εκπτώσεις στο κοινό (βραδινό shopping). Η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Εμπορικού Κέντρου Λάρνακας Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι η εκδήλωση γίνεται με μοναδικό στόχο να ζωντανέψει ξανά το εμπορικό κέντρο της πόλης, η επισκεψιμότητα του οποίου έχει επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαιτίας των έργων. Ο κ.Δημητρίου είπε ότι συνομιλεί τακτικά με συναδέλφους του, οι οποίοι του ανέφεραν ότι τους τελευταίους μήνες ο τζίρος των επιχειρήσεών τους είναι μειωμένος κατά 20%-30% εξαιτίας των εργοταξίων. Μάλιστα, σε καταστήματα που τα εργοτάξια είναι ακριβώς έξω από τον δρόμο τους, η μείωση εσόδων είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερη. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου εξέφρασε την ελπίδα να επιβεβαιωθούν οι δεσμεύσεις του εργολάβου και του δημάρχου Λάρνακας, ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, παρόλο που, όπως σημείωσε, κάποια απρόβλεπτα προβλήματα ενδεχομένως να πάρουν τις εργασίες 2-3 μήνες πίσω.

«Άργησαν πολύ»

Παρά τα προβλήματα και την ταλαιπωρία που (αναπόφευκτα) έχουν προκαλέσει, ο Δ. Δημητρίου εξέφρασε την άποψη ότι τα έργα που είναι σε εξέλιξη θα εξωραΐσουν το εμπορικό κέντρο και θα εκσυγχρονίσουν τη γενική του εικόνα. «Εργάζομαι 35 χρόνια στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Όλα αυτά τα χρόνια τίποτε δεν είχε γίνει για τον καλλωπισμό του κέντρου. Ήταν καιρός να γίνουν κάποια έργα, αργήσαμε πολύ. Βέβαια, οι καταστηματάρχες πληρώνουν σήμερα το τίμημα των εργοταξίων, δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Συστήνω υπομονή και δύναμη. Ευχόμαστε να έλθουν καλύτερες μέρες για το εμπορικό κέντρο της πόλης μας», σημείωσε. Ερωτηθείς, τέλος, κατά πόσο συμφωνεί με την άποψη ότι σταδιακά διαφαίνεται μια αλλαγή μορφής και χαρακτήρα του εμπορικού κέντρου, ο κ. Δημητρίου παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι παρά τις δυσκολίες, το κέντρο θα καταφέρει να διατηρήσει τον παλιό του χαρακτήρα. «Όλες οι πόλεις διαθέτουν ιστορικά εμπορικά κέντρα. Σίγουρα η φυγή μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων έχουν επηρεάσει κατά πολύ την εμπορική κίνηση, αλλά δεν νομίζω ότι το κέντρο θ' αλλάξει χαρακτήρα», κατέληξε.