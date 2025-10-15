«Φοινικόδεντρο» στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας

Στο πλαίσιο των ευρύτερων εργασιών αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης της περιοχής του Παττίχειου Πάρκου, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 2.050 νέων καθισμάτων στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Τα νέα καθίσματα είναι σε αποχρώσεις του βαθύ πράσινου και γκρι και έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εναλλαγή των χρωμάτων να σχηματίζει φοινικόδεντρο, ένα σύμβολο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της Λάρνακας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η πρόσφατη τοποθέτηση νέων καθισμάτων αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά τον χώρο του γνωστού αμφιθεάτρου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία του κοινού.

Πρόκειται, δε, για σημαντικό βήμα ως προς την πλήρη αναβάθμιση του θεάτρου. «Τα νέα καθίσματα παρέχουν μεγαλύτερη άνεση και καλύτερες συνθήκες παρακολούθησης, ενισχύοντας τη δυναμική του θεάτρου ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Λάρνακας συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες αναβάθμισης των πολιτιστικών του υποδομών, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης», σημειώνεται. Η εγκατάσταση των 2.050 νέων καθισμάτων υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τις εργασίες που εκτελούνται για τη διαμόρφωση του Παττίχειου Πάρκου, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, μιλώντας χθες στον «Π», ήταν ξεκάθαρος. «Τα κατασκευαστικά έργα προχωρούν κανονικά, χωρίς προβλήματα και χωρίς οποιεσδήποτε παραβιάσεις των όσων έχουν συμφωνηθεί. Πιστεύουμε ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 το πάρκο θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στην τοπική Αρχή», σημείωσε. Όσον αφορά πρόσφατη επιστολή της επιτρόπου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο έργο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο κ. Βύρας είπε πως η επίτροπος είχε προβεί σε κάποιες επισημάνσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν και υλοποιήθηκαν όλες.