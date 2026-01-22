Φτιάχνουμε το απόλυτο ιαπωνικό cheesecake με μόλις 3 υλικά -Βελούδινο και απαλό σαν σύννεφο

Το ιαπωνικό cheesecake είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά για όσους λατρεύουν τις αφράτες και ελαφριές υφές στα επιδόρπια.

Σε αντίθεση με το κλασικό cheesecake που έχει τραγανή βάση μπισκότου και πλούσια κρέμα, αυτό το ιαπωνικό γλυκό ξεχωρίζει για τη μαλακή και αφράτη υψή του, που θυμίζει περισσότερο ένα αέρινο σουφλέ. Η συνταγή που ακολουθεί είναι εξαιρετικά απλή, αφού απαιτεί μόνο τρία υλικά - αυγά, λευκή σοκολάτα και κρέμα τυριού. Αυτά τα τρία υλικά ενώνονται αρμονικά για να δημιουργήσουν ένα γλυκό που λιώνει στο στόμα.

Αυτό το cheesecake είναι ιδανικό για κάθε περίσταση, είτε θέλεις ένα γρήγορο επιδόρπιο για το απόγευμα είτε ένα εντυπωσιακό γλυκό για να κεράσεις τους φίλους σου. Επιπλέον, μπορείς να το προσαρμόσεις προσθέτοντας μαρμελάδα, ζάχαρη άχνη ή φρέσκα φρούτα για έξτρα γεύση. Το μυστικό της επιτυχίας του είναι το σωστό ψήσιμο σε μπεν μαρί, που του δίνει την ιδιαίτερη, βελούδινη υφή του. Ετοιμάσου να εντυπωσιάσεις με αυτή την απλή αλλά μαγική συνταγή!

Ιαπωνικό cheesecake με τρία υλικά:

Υλικά:

120 γραμμάρια λευκή σοκολάτα

3 κρόκοι αυγών (και τα ασπράδια ξεχωριστά)

120 γραμμάρια τυρί κρέμα

Ετοιμασία:

Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί. Διαχωρίζουμε τους κρόκους των αυγών από τα ασπράδια και χτυπάμε τα ασπράδια να γίνουν μια υπέροχη μαρέγκα. Ρίχνουμε το τυρί-κρέμα στην λευκή σοκολάτα που έχει λιώσει και κατόπιν προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών. Ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια παίρνουμε το 1/3 της μαρέγκας και το ρίχνουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε απαλά να ομογενοποιηθεί. Προσθέτουμε το επόμενο 1/3 και ανακατεύουμε πάλι απαλά με μια μαρίζ. Ολοκληρώνουμε ρίχνοντας στο μείγμα το τελευταίο 1/3 της μαρέγκας.

Βάλτε ελαιόλαδο σε χαρτί ψησίματος (φτιάξτε μόνες σας τη βάση και τα πλαϊνά) και τοποθετήστε το μέσα σε ένα μπολ. Βάλτε το μπολ σε ένα ταψάκι με νερό και βάλτε το στο φούρνο, στους 170 βαθμούς. Ψήστε το για 15 λεπτά και σβήστε τον φούρνο. Αφήστε το όμως μέσα σε αυτόν για ακόμη 15 λεπτά.