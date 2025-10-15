Το ΕΤΕΚ δηλώνει έτοιμο να στηρίξει την ανοικοδόμηση της Γάζας - Επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) εκφράζει έμπρακτα την πρόθεσή του να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας. Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, το Επιμελητήριο δηλώνει έτοιμο να προσφέρει το επιστημονικό και τεχνικό του δυναμικό, είτε μέσω συμμετοχής σε επιτροπές και τεχνικές ομάδες, είτε με επιστημονική υποστήριξη στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του, το ΕΤΕΚ, αναφέρει πως έχει αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας την ετοιμότητα και την πρόθεση του Επιμελητηρίου να συνδράμει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην εθνική αυτή προσπάθεια.

Το ΕΤΕΚ, ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, σημειώνεται στην ανακοίνωση, διαθέτει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που καταβάλλει η Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο δηλώνει τη ετοιμότητα του να συνεργαστεί με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είτε μέσω συμμετοχής σε επιτροπές και τεχνικές ομάδες, είτε με παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης της πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί.

Είμαστε, καταλήγει η ανακοίνωση, «πεπεισμένοι ότι η συμβολή της Κύπρου σε αυτή την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή προσπάθεια θα αναδείξει, για ακόμη μία φορά, τον ρόλο της χώρας μας ως γέφυρα ειρήνης, τεχνογνωσίας και σταθερότητας στην περιοχή».