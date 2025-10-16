Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη με κλοπιμαίο όχημα στη Λεμεσό

Στη Λεμεσό, 17χρονος συνελήφθη χθες για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής κατοικίας που διαπράχθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, καθώς και για σειρά άλλων αδικημάτων. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί κλοπιμαίο όχημα και αγνόησε σήμα της Αστυνομίας για στάση, αναπτύσσοντας ταχύτητα και διαπράττοντας σωρεία τροχαίων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε τοίχο οικίας. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη από αστυνομικό. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα ξηρής κάνναβης και ύποπτο υλικό που παραπέμπει σε μεθαμφεταμίνη. Υπέδειξε επίσης θετικό αποτέλεσμα σε προκαταρκτικό νάρκοτεστ.

Ο 17χρονος τελεί υπό κράτηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και την Τροχαία.