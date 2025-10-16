Κυρίως αίθριος καιρός με ήπιες θερμοκρασίες το τριήμερο - Αναλυτικά το δελτίο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και σταδιακά νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και τους 20 βαθμούς στα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και 8 βαθμούς στα ορεινά.

Το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή.