Κυρίως αίθριος καιρός με ήπιες θερμοκρασίες το τριήμερο - Αναλυτικά το δελτίο

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα και θερμοκρασίες γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό.

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και σταδιακά νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και τους 20 βαθμούς στα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 16 στα παράλια και 8 βαθμούς στα ορεινά.

Το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή.

