Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας - Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από τη Δευτέρα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.



Την Κυριακή, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη ασθενή βροχή. Τη Δευτέρα, θα παρατηρείται κατά διαστήματα αυξημένη ψηλή νέφωση, ενώ νεφώσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Τη Δευτέρα αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.