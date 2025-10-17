Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γκανγκστερική δολοφονία: Έστησαν ενέδρα θανάτου σε πρόσωπο - Δέχθηκε πυροβολισμούς ενώ ήταν στο αυτοκίνητο του

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Το πρόσωπο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος απασχόλησε ξανά την Αστυνομία.

Γκανγκστερική δολοφονία διαπράχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόσωπο ενώ βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του, δέχθηκε άγνωστο αριθμό πυροβολισμών από πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Η σκηνή αποκλείστηκε από τις Αρχές, ενώ η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Στο μεταξύ η Αστυνομία με ανακοίνωση της αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος από το κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλαξεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο Τροόδους θα είναι κλειστός. 

Περισσότερα σε λίγο...

