Αρχιεπίσκοπος: «Αναμένουμε τον Τυχικό να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του»

Περιμένουμε να επικοινωνήσει ο Επίσκοπος Τυχικός για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τις οποίες του ανέθεσε η Ιερά Σύνοδος, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος, την Τετάρτη, στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Πρεσβεία της Παλαιστίνης στη Λευκωσία, η οποία διοργάνωσε συμβολική εκδήλωση με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ερωτηθείς αν έχει πληροφόρηση αν έχει επιστρέψει ο Επίσκοπος Τυχικός στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι «δεν μας ειδοποίησε καθόλου» και πρόσθεσε ότι ο Τυχικός θα επικοινωνήσει μαζί του όταν επανέλθει στο νησί.

«Περιμένουμε να επικοινωνήσει εκείνος για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις, τις οποίες του ανέθεσε η Ιερά Σύνοδος», σημείωσε.

Μήνυμα για την Παλαιστίνη

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Παλαιστίνη, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε «σύντομα ο Θεός να βοηθήσει (ώστε) οι εχθροπραξίες να σταματήσουν στην περιοχή και ο παλαιστινιακός λαός να ζήσει ήρεμα και ελεύθερα στην περιοχή του, συμβάλλοντας και στην ευημερία ολόκληρης της περιοχής».

Στο μήνυμα που έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Πρεσβείας, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ευχήθηκε στον παλαιστινιακό λαό κάθε ευτυχία και ευημερία. «Είθε ο Θεός να ευδοκήσει ώστε σύντομα να καταπαύσουν οι εχθροπραξίες στην περιοχή και ο λαός της Παλαιστίνης να ζήσει ελεύθερος στο δικό του ανεξάρτητο κράτος, συμβάλλοντας στην ειρήνη και στην ευημερία ολόκληρης της περιοχής», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ