Ομόφωνα επικύρωσε το Φανάρι την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για τον Τυχικό

Tην απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό επικύρωσε σήμερα η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού προηγουμένως τον δέχτηκε στο Συνοδικό της Μεγάλης Εκκλησίας στο Φανάρι.

Η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του.

Στο επίσημο ανακοινωθέν, αναφέρεται ότι η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνεχίζοντας σήμερα, Παρασκευή, τις εργασίες της στο Φανάρι, ασχολήθηκε διεξοδικά με την έκκλητη προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο οποίος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον της Συνόδου, προκειμένου να εκθέσει τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση που οδήγησε στην έκπτωσή του από τον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου.

Αναφέρεται επίσης ότι ο τέως Μητροπολίτης έγινε δεκτός στο Συνοδικόν της Μεγάλης Εκκλησίας, όπου του τέθηκαν ερωτήματα από όλα τα συνοδικά μέλη επί των αποδιδόμενων σε αυτόν κατηγοριών, στα οποία και προσπάθησε να απαντήσει.

Προστίθεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου, διαπιστώθηκαν ορισμένες παραλείψεις στη διαδικασία που ακολούθησε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, σε σχέση με προβλέψεις του Καταστατικού της Χάρτου.

Ωστόσο, όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν, όλα τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εξετάζοντας την ουσία της υπόθεσης, επικύρωσαν ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου. Τέλος, η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, «διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας».