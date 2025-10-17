Μαφιόζικο συμβόλαιο εκτέλεσης του Δημοσθένους - Τα ευρήματα και ο τρόπος δράσης παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση

Βγαλμένα από ταινία δράσης είναι τα όσα εξελίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στη Λεμεσό και είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του γνωστού επιχειρηματία και πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους. Το καλά μελετημένο, οργανωμένο και όπως φαίνεται άρτια εκτελεσμένο σχέδιο των δραστών και των ηθικών αυτουργών, ήθελε πάση θυσία νεκρό τον Σταύρο Δημοσθένους, αγνοώντας ακόμα και τους υποτιθέμενους «κανόνες» του οργανωμένου εγκλήματος. Η ίδια η Αστυνομία, από την πρώτη της επίσημη δήλωση παραδέχεται τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ τα ευρήματα και ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση που σχεδίασε και οργάνωσε το συμβόλαιο θανάτου, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε λεπτομέρεια. Από τη πρώτη στιγμή, στις έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνδράμουν όλα τα Τμήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού ενώ έχουν κινητοποιηθεί και υπηρεσίες εκτός της ΑΔΕ Λεμεσού για να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο.

Ο 49χρονος, δολοφονήθηκε σε καλοστημένη ενέδρα, λιγότερο από 500 μέτρα από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια του 18χρονου γιου του. Ο Δημοσθένους βρισκόταν ως συνοδηγός εντός του πολυτελές οχήματός του, το οποίο οδηγούσε ο μόλις πρόσφατα ενηλικιωμένος γιος του. Η δολοφονία διαπράχθηκε μεταξύ 9:00-9:30 το πρωί, την ώρα που ο Δημοσθένους έφευγε από την οικία του, όντας συνοδηγός. Αυτοκίνητο τύπου βαν τους «έκοψε» το δρόμο και οι δράστες ανοίγοντας τις πίσω πόρτες του εμπορικού οχήματος, ξεκίνησαν να πυροβολούν με αξιοσημείωτη ακρίβεια προς τη θέση του συνοδηγού. Η δολοφονία του Δημοσθένους έχει σοκάρει το παγκύπριο ενώ η είδηση για τον τρόπο δράσης των δραστών κάνει από το πρωί της Παρασκευής και τον γύρω του κόσμου. Η δολοφονία ενός προσώπου του προφίλ του Δημοσθένους αδιαμφησβήτητα ανοίγει μία τεράστια συζήτηση για την δράση του οργανωμένου εγκλήματος πλέον στη Κύπρο και ειδικά στη Λεμεσό, όπου σημειώνοντας ανεπάλληλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες.

Προς το παρών οι έρευνες των αρχών φαίνεται να βρίσκονται στο απόλυτο κενό, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή έστω κάτι χειροπιαστό και όλες οι κινήσεις μέχρι τώρα, εκτός από τυπικές, είναι εκ των υστέρων και καθαρά υποθετικές. Η Αστυνομία κοιτάζει προς όλα τα μέτωπα που είχε δραστηριότητες το θύμα, με όλα τα ζητήματα να είναι στο κάδρο, ενώ ψάχνουν και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες εγκληματικές ενέργειες του τελευταίου διαστήματος. Πάντως η δράση των δραστών ήταν πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα και παρά τα κοινά στοιχεία με άλλες εγκληματικές ενέργειες κάποιες κινήσεις των δραστών παραπέμπουν σε «επαγγελματικό» και άρτια οργανωμένο σχέδιο, αφού γνώριζαν κάθε κίνηση του θύματος ενώ μετά το έγκλημα φρόντισαν -όπως όλα δείχνουν- να μην αφήσουν περιθώρια αντίδρασης ή σημάδια της ταυτότητάς τους.

Τρεις σκηνές – Το χρονικό

Μπορεί το σχέδιο της δολοφονίας να είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης, αλλά τα όσα εξελίχθηκαν αμέσως μετά έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο πολύπλοκη. Αρχικά, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η βασική σκηνή του εγκλήματος διαδραματίστηκε μόλις 500 μέτρα από την οικία του Δημοσθένους στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, ακριβώς στο ύψος νεκροταφείου, στην κύρια οδική αρτηρία της περιοχής, την ώρα μάλιστα που στον εν λόγω δρόμο διακινούνται πολλά οχήματα.

Ο Δημοσθένους με τον γιό του, αποχωρώντας από την οικία τους, στα 250 μέτρα στρίβουν δεξιά προς τα κάτω με πορεία προς τον κυκλικό κόμβο της Λινόπετρας. Ακολούθως, ακόμα 200 μέτρα πιο κάτω, στην στροφή, ελαττώνουν ταχύτητα αφού προπορευόμενο όχημα τύπου βαν τους ανακόπτει το δρόμο. Εκεί, οι μέχρι τώρα έρευνες «δείχνουν» ότι άνοιξαν οι πίσω πόρτες του βαν και το αυτοκίνητου του Δημοσθένους δέχθηκε τουλάχιστον 10 πυροβολισμούς, με απόλυτη ακρίβεια προς τη θέση του συνοδηγού. Αν και αποτελεί αντικείμενο των ερευνών, οι ενδείξεις κάνουν λόγο για πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 7.62. Από εκεί και πέρα, οι δράστες αποχωρούν προς άγνωστη κατεύθυνση με την Αστυνομία να προσπαθεί να καθορίσει τη διαδρομή τους, μελετώντας δύο σενάρια και αναζητώντας κλειστά κυκλώματα από την περιοχή.

Ο γιος του, προφανώς τρομοκρατημένος, έχοντας δίπλα του τον πατέρα του με πυροβολισμούς στο κεφάλι, συνεχίζει προς τον αυτοκινητόδρομο προκειμένου να τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Στον υπεραστικό, στο ύψος του Τσιρείου Σταδίου, το όχημα του Δημοσθένους εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και ακινητοποιείται στην αριστερά πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Ο γιος του θύματος, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και ζητά βοήθεια από διερχόμενο όχημα προκειμένου να μεταφέρει τον πατέρα του στο Νοσοκομείο. Άλλο αυτοκίνητο σταματά για να παράσχει βοήθεια και τους μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως όταν έφτασαν στο Νοσοκομείο ο 49χρονος Δημοσθένους ήταν ήδη νεκρός.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία λαμβάνει πρώτα σήμα για όχημα που καίγεται στην περιοχή Γερμασόγειας, παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου. Τυχαία την ίδια ώρα, το ελικόπτερο της Αστυνομία πετά πάνω από τη Λεμεσό για άσχετη και εντελώς διαφορετική υπόθεση. Τα πρώτα περίπολα κατευθύνονται πρώτα προς τη Γερμασόγεια, ακολούθως στο ακινητοποιημένο όχημα εντός του αυτοκινητόδρομου, ενώ άμεσα οι ανακριτές αντιλαμβάνονται ότι η βασική σκηνή του εγκλήματος ήταν στον Άγιο Αθανάσιο.

Έφυγαν με μοτοσικλέτα – Κλοπιμαίο το βαν

Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Αστυνομίας, το εμπορικό όχημα τύπου βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες είναι κλοπιμαίο και είχε δηλωθεί ως τέτοιο στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία. Από μόνη της η ημερομηνία δήλωσης της κλοπής του οχήματος δείχνει ότι πρόκειται για ένα σχέδιο που χρειάστηκε σημαντικό χρόνο για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί. Το εν λόγω όχημα βρέθηκε να καίγεται λίγο μετά τη δολοφονία στη Γερμασόγεια. Η Αστυνομία, αν και δεν επιβεβαιώνει, φαίνεται να κατέχει συγκεκριμένη μαρτυρία ότι από εκεί οι δράστες, μάλλον δύο, αποχώρησαν με μοτοσυκλέτα μαύρου χρώματος με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

Μιλώντας στα ΜΜΕ, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου, αναφερόμενη στο γεγονός ότι το έγκλημα σημειώθηκε πρωινή ώρα αναγνώρισε ότι υπάρχει προβληματισμός. «Είναι γεγονός ότι είχαμε εγκληματικές ενέργειες κατά τες πρωινές ώρες και σε ώρες αιχμής. Αυτό φυσικά και προβληματίζει την Αστυνομία Κύπρου. Και να είστε σίγουροι ότι παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα και προλαβαίνουμε και αρκετές εγκληματικές πράξεις. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή». Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αναβάθμισης του οργανωμένου εγκλήματος στη Λεμεσό, η Εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα, «Λαμβάνονται μέτρα και όπως σας έχω πει και νωρίτερα, έχουμε προλάβει και εγκληματικές πράξεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το έγκλημα δεν μπορεί καμία αστυνομία σε καμία χώρα του κόσμου να το σταματήσει. Να προβληματίζει όλους. Παίρνουμε μέτρα». Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ερώτηση για το αν το θύμα είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, απάντησε πως «αυτές τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας σχολιάσω αυτή τη στιγμή».