Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φοιτητικές Εστίες Δήμου Λευκωσίας: Έτοιμες να υποδεχθουν φοιτητές από την 1η Νοεμβρίου - Οι τιμές και τι περιλαμβάνουν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εντός του κτηρίου υπάρχουν δύο δωμάτια-πλυσταριά, εξοπλισμένα με συνολικά 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας φοιτητικής εστίας του, στη γωνία των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού, η οποία διαθέτει συνολικά 50 δωμάτια και θα ανοίξει τις πόρτες της την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η εστία έχει ανεγερθεί με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές φοιτητικών καταλυμάτων και περιλαμβάνει ένα δωμάτιο ειδικά διαμορφωμένο για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Κάθε φοιτητικό δωμάτιο είναι αυτόνομο και πλήρως επιπλωμένο, με γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, κρεβάτι με στρώμα και συρτάρι, κομοδίνο και ντουλάπι στο μπάνιο. Διαθέτει επίσης ατομικό χώρο υγιεινής και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, με ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή εστία και απορροφητήρα, καθώς και σύστημα κλιματισμού θέρμανσης/ψύξης.

Εντός του κτηρίου υπάρχουν δύο δωμάτια-πλυσταριά, εξοπλισμένα με συνολικά 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.

Στη φοιτητική εστία έχουν εγκατασταθεί:

  1. Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  2. Αντικλεπτικό σύστημα (Burglar Alarm)
  3. Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
  4. Σύστημα κλήσης για ΑμεΑ
  5. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης
  6. Σύστημα αυτοματισμού (ελέγχου φωτισμού)
  7. Αντικεραυνική προστασία

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα κληθεί να συνάψει συμβόλαιο με τον Δήμο Λευκωσίας, με διάρκεια από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 30 Αυγούστου 2026.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

Σύνδεσμοι:

Το έντυπο αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις,  πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση studenthalls@nicosia.org.cy.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22-797490 ή 99223700 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο email studenthalls@nicosia.org.cy, υπεύθυνος: Λευτέρης Χαραλάμπους.

Tags

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα