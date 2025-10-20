Φοιτητικές Εστίες Δήμου Λευκωσίας: Έτοιμες να υποδεχθουν φοιτητές από την 1η Νοεμβρίου - Οι τιμές και τι περιλαμβάνουν

Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας φοιτητικής εστίας του, στη γωνία των οδών Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού, η οποία διαθέτει συνολικά 50 δωμάτια και θα ανοίξει τις πόρτες της την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η εστία έχει ανεγερθεί με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές φοιτητικών καταλυμάτων και περιλαμβάνει ένα δωμάτιο ειδικά διαμορφωμένο για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Κάθε φοιτητικό δωμάτιο είναι αυτόνομο και πλήρως επιπλωμένο, με γραφείο, καρέκλα, ραφιέρα, κρεβάτι με στρώμα και συρτάρι, κομοδίνο και ντουλάπι στο μπάνιο. Διαθέτει επίσης ατομικό χώρο υγιεινής και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, με ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων, διπλή εστία και απορροφητήρα, καθώς και σύστημα κλιματισμού θέρμανσης/ψύξης.

Εντός του κτηρίου υπάρχουν δύο δωμάτια-πλυσταριά, εξοπλισμένα με συνολικά 12 πλυντήρια και 12 στεγνωτήρια, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.

Στη φοιτητική εστία έχουν εγκατασταθεί:

Φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αντικλεπτικό σύστημα (Burglar Alarm) Σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) Σύστημα κλήσης για ΑμεΑ Σύστημα ελέγχου πρόσβασης Σύστημα αυτοματισμού (ελέγχου φωτισμού) Αντικεραυνική προστασία

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα κληθεί να συνάψει συμβόλαιο με τον Δήμο Λευκωσίας, με διάρκεια από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 30 Αυγούστου 2026.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύνδεσμοι:

Αίτηση για παραχώρηση διαμονής

Πίνακας με τις τιμές ανά δωμάτιο (ανά μήνα):Στις τιμές περιλαμβάνονται ρεύμα, νερό, διαδίκτυο, καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, καθώς και διάφορα άλλα λειτουργικά και πάγια έξοδα.Η επιλογή του δωματίου θα γίνει με τη σύναψη του Συμβολαίου.

Το τέλος διαμονής θα προπληρώνεται από το Φοιτητή προς τον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, προκαταβολικά, ταυτόχρονα με την υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης διαμονής στο Δημοτικό Ταμείο ή στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (Name: Municipality of Nicosia, IBAN : CY 66 0020 0181 0000 0011 0114 1500 ).

). Σύμβαση Παραχώρησης Διαμονής

Όροι και κανόνες διαμονής (Παράρτημα Α της Σύμβασης Παραχώρησης Διαμονής)

Το έντυπο αίτησης, ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση studenthalls@nicosia.org.cy.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22-797490 ή 99223700 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο email studenthalls@nicosia.org.cy, υπεύθυνος: Λευτέρης Χαραλάμπους.