Πολιτική Άμυνα: Γυναίκες του 2003 και άντρες του 1971 κλήθηκαν για υπηρεσία - Ποιοι εξαιρούνται

Για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας κλήθηκαν οι γυναίκες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 2003 και οι άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 1971, και διαμένουν στις εδαφικές περιοχές της Δημοκρατίας, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών.

Aνακοίνωση της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας αναφέρει ότι, η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων θα γίνεται στα γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας / Υποσταθμούς Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.

Για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, για τις γυναίκες πολίτες αρχίζει τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025, μέχρι την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025, και για τους άνδρες πολίτες τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, μέχρι την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025. Για την επαρχία Λεμεσού, η εγγραφή και κατάταξη για τις γυναίκες πολίτες αρχίζει τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, μέχρι την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025, και για τους άνδρες πολίτες από τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Οι κληθείσες και κληθέντες κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο της Πολιτικής τους Ταυτότητας.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη εξαιρούνται, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δικαστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι Διευθυντές των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων Πολιτικής Άμυνας, οι κληρικοί, όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις φυλακές.

Ακόμα εξαιρούνται, όσοι εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, όσοι εκτέλεσαν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και ανήκουν σε κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν απολυθεί από την εφεδρεία της και όσοι λόγω ειδικών προσόντων είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο ενταγμένοι στην εφεδρεία ή σε άλλες μονάδες της Εθνικής Φρουράς, εκτός από τα πρόσωπα, στα οποία γίνεται ειδική αναφορά στην περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσία ή στα οποία, δυνάμει της περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσίας, έχει χορηγηθεί εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά και τα πρόσωπα, τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσία, η οποία κηρύχθηκε «Ουσιώδης Υπηρεσία» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου, και τα οποία ορίζονται για την εφαρμογή του Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας της εν λόγω Υπηρεσίας, στα οποία έχουν ανατεθεί ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων εχθρικών ενεργειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ