Αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση Τυχικού - Ποιοι ενδιαφέρονται για τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου

Στα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένονται κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού και εν αναμονή της υπογραφής της ομολογίας πίστεως από τον Επίσκοπο όπως απαιτεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου ανέφερε πως τα επόμενα βήματα της Ιεράς Συνόδου εξαρτούνται από το πόσο ταχέως θα σπεύσει ο Επίσκοπος Τυχικός για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ώστε ενυπόγραφα πλέον να υπογραφεί από μέρους του, η ομολογία πίστεως, δηλαδή πίστη σε όλες τις Συνόδους που συγκλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους πρώτους αιώνες της λειτουργίας της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Επίσης να αποκηρύξει πάλι γραπτώς τους αποτειχισμένους.

Ακολούθως ο κ. Ευσταθίου σημείωσε πως μπορεί να έγινε μια προφορική δήλωση από τον Επίσκοπο Τυχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν έχει υπογράψει κάτι μέχρι στιγμής.

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δεν ζητεί τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που απαιτεί η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου, την υπογραφή του λιβέλου πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύεται.

Μητροπολιτικές εκλογές

Ερωτηθείς κατά πόσο συσχετίζονται η προκήρυξη εκλογών για τον μητροπολιτικό θρόνο με την υπογραφή λίβελλου πίστεως από τον Επίσκοπο Τυχικό, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως «εάν και κάπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, το ότι δηλαδή, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις μητροπολιτικές εκλογές», ωστόσο, όπως σημείωσε, «υπάρχει αναμονή για την κίνηση που θα κάνει ο ίδιος ο Τυχικός προκειμένου να συνέλθει αμέσως η Ιερά Σύνοδος, είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρία της για να λάβει την απόφαση επί τούτου, δηλαδή περί της διεξαγωγής εκλογών για πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου και να ξεκινήσει η όλη διαδικασία».

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως η Ιερά Σύνοδος συνέρχεται κάθε μήνα για την αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, οπότε αναμένεται να συνεδριάσει εντός Νοεμβρίου, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου ακόμη και εντός Οκτωβρίου. Το θέμα του Επισκόπου Τυχικού συνέχισε, είναι ένα ξεχωριστό θέμα για το οποίο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

Ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου ο οποίος αναφέρθηκε στις διαδικασίες για ανάδειξη νέου Μητροπολίτη Πάφου, λέγοντας ότι αυτό «θα εξαρτηθεί πρώτα στο πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο τέως Πάφου για να κάνει τον λίβελλο και θα συνέλθει αμέσως η Σύνοδος για να δρομολογήσει τις καταστάσεις».

Φανάρι

Το μήνυμα που στέλνει το ανακοινωθέν της πατριαρχικής Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως είναι να επουλωθεί η πληγή που έχει ανοίξει με το θέμα του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού. Άλλωστε το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο λιτό ανακοινωθέν που εξέδωσε σημείωνε ότι προέχει η ενότητα της Εκκλησίας και καλούσε τον τέως Μητροπολίτη Πάφου να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του.

Σε περίπτωση που ο Επίσκοπος Τυχικός υπογράψει την ομολογία πίστεως στις Οικουμενικές Συνόδους και στην Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης της Ορθοδοξίας, και εάν αποκηρύξει και γραπτώς τους αποτειχιστές τότε θα γίνει δεκτός όχι στην Πάφο, αλλά όπως του προτάθηκε, στην Αρχιεπισκοπή όπου θα πάρει έναν τίτλο και άλλα καθήκοντα.

Ποιοι ενδιαφέρονται για τον μητροπολιτικό θρόνο

Πληροφορίες φέρουν τις μητροπολιτικές εκλογές να διεξάγονται τον Δεκέμβριο ή αρχές του νέου έτους το 2026. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ενδιαφέρον για τον Μητροπολιτικό θρόνο φέρεται να έχουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστόφορος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, και ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης.