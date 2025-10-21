Νέα διαδικασία ζητά ο Δρ. Χρίστος Κληρίδης για την επιλογή Κύπριου Δικαστή στο ΕΔΑΔ - Επιστολή στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Ο δικηγόρος Δρ. Χρίστος Κληρίδης, ενεργώντας εκ μέρους δύο υποψηφίων στη διαδικασία εκλογής Κύπριου Δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ζητώντας την έναρξη νέας εγχώριας διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Κύπριου Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ).

Ανακοίνωση από το Γραφείο του κ. Κληρίδη αναφέρει ότι στην επιστολή επισημαίνεται ότι η μέχρι σήμερα εθνική διαδικασία έχει αποτύχει δύο φορές, με την επιστροφή του καταλόγου από τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Δρ. Κληρίδης αναφέρει ότι "μέχρι τώρα η παρούσα διαδικασία χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, πολιτικές παρεμβάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, με αποτέλεσμα ικανοί και άξιοι υποψήφιοι να αποκλείονται από τη διαδικασία, ενώ Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναγκάστηκε να αποσύρει διαμαρτυρόμενη την υποψηφιότητά της μετά από πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν στη διαδικασία στο ΣτΕ".

"Ιδιαίτερη και σοβαρή αναφορά γίνεται στο ζήτημα της ακρίβειας των ακαδημαϊκών προσόντων υποψηφίων. Ο Δρ. Κληρίδης ζητά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να διεξαχθεί επαλήθευση των τίτλων σπουδών των αιτητών και υποψηφίων – τόσο αυτών που περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο κατάλογο όσο και όσων αποκλείστηκαν, μετά από πληροφορίες για ανακρίβειες-αναντιστοιχίες σε προβαλλόμενο ακαδημαϊκό τίτλο".

Είναι για αυτό, προσθέτει, που έπρεπε να γίνει εγχώρια δημοσίευση των επιλογών και των βιογραφικών τους πριν την αποστολή του εγχώριου καταλόγου στο ΣτΕ, "κάτι που δεν έλαβε χώρα δυστυχώς".

Ο Δρ. Κληρίδης προειδοποιεί ότι ενδέχεται "να οδηγηθούμε σε ένα από τα σοβαρότερα θεσμικά σκάνδαλα στην ιστορία του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπονομεύοντας το κύρος όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΣτΕ, αλλά και του ίδιου του ΕΔΑΔ".

Ως μόνη θεσμικά και ηθικά ορθή λύση προτείνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Η έναρξη νέας, πλήρως διαφανούς και ανεξάρτητης διαδικασίας, με δημοσίευση των κανόνων και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των υποψηφίων και η κατάρτιση νέου καταλόγου υποψηφίων (“new list”), όπως αναφέρθηκε και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής του ΣτΕ, κα Petra Bayr.

Ο Δρ. Κληρίδης καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει άμεση θεσμική πρωτοβουλία ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιλογή του Κύπριου Δικαστή στο ΕΔΑΔ θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς πολιτικές επεμβάσεις.

Απευθύνεται παράλληλα εκ νέου στη Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής Δικαστών κας Bayr, θέτοντας σειρά ζητημάτων που άπτονται της διαδικασίας επιλογής και καλώντας τα αρμόδια όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την εξέλιξη και τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων, "εγείρεται το ζήτημα των έξωθεν παρεμβάσεων προς την Επιτροπή κατά την κυπριακή διαδικασία και της παράκαμψης της πασιφανούς παραβίασης των κριτηρίων του ΣτΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία".

Ζητούνται εξηγήσεις από την κα Bayr, "η οποία και επιθυμεί σύντομα να διεκδικήσει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης τον Ιανουάριο του 2026, για τις πολιτικές παρεμβάσεις, σκοπιμότητες, συμμαχίες και αντικανονικές διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στη διαδικασία επιλογής του Κύπριου Δικαστή κατά τη διαδικασία στο ΣτΕ και κατά πόσον αυτές συνδέονται και με την επικείμενη δική της υποψηφιότητα".

"Επίσης ζητούνται εξηγήσεις από την κα Bayr για το ότι στις 29/9/25 απέκρυψε από τους συναδέλφους της της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης τους λόγους απόσυρσης Κύπριας υποψήφιας (πολιτικές παρεμβάσεις) και για τον απρεπή τρόπο με τον οποίον αναφέρθηκε στην αποσυρθείσα υποψήφια, μία Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Στην ανακοίνωση του κ. Κληρίδη αναφέρεται ακόμη ότι "θα ζητηθούν εξηγήσεις για το ότι παράλληλα απέκρυψε από τους συναδέλφους της τα πολλά και σοβαρά παράπονα που ετίθεντο από υποψήφιους για την κυπριακή διαδικασία, όπως η παραπληροφόρηση από τις κυπριακές αρχές προς το ΣτΕ με την επιστολή τους 4/7/25 για τη διαδικασία, η κυριαρχία στη διαδικασία από Υπουργούς, το θέμα σύγκρουσης συμφέροντος του Κύπριου ΥΠΕΞ με το πρώην Πανεπιστήμιό του, η αδιαφάνεια από τις κυπριακές αρχές και η άρνηση δημοσιοποίησης των λεπτομερειών της διαδικασίας και το ότι σκόπιμα και ετσιθελικά δεν έτυχε συνέντευξης και παραλείφθηκαν πλήρως να εξεταστούν ζητήματα που έθετε κατάλληλος και σοβαρός υποψήφιος".

ΚΥΠΕ