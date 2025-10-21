Φόνος Δημοσθένους: Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, καθώς η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 30χρονου κατάδικου που εκτίει ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φαίνεται να συνδέεται με την αλυσίδα κατοχής της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του φόνου.
Ακομη ο συλληφθείς φέρεται να είναι συγκάτοικος προσώπου εις βάρος του οποίου διενεργήθηκε έρευνα πριν από δύο ημέρες και το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση φόνου του Καλογερόπουλου.
Εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων αφού προφανώς ο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην εκτέλεση του σχέδιου δολοφονίας.
Την ιδια ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτείνονται και στην Πάφο.
Νέα σύλληψη για την υπόθεση φόνου 49χρονου στη Λεμεσό (17/10/2025). Πρόκειται για 30χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές. pic.twitter.com/wcKNTJvF5a— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 21, 2025