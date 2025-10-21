Έντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές της Κύπρου – Προβλήματα στην ορατότητα των οδηγών (βίντεο)

Φόνος Δημοσθένους: Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

Ο 30χρονος εκτίει ποινή για υπόθεση ναρκωτικών

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση δολοφονίας του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό, καθώς η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 30χρονου κατάδικου που εκτίει ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φαίνεται να συνδέεται με την αλυσίδα κατοχής της μοτοσικλέτας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη του φόνου.

Ακομη ο συλληφθείς φέρεται να είναι συγκάτοικος προσώπου εις βάρος του οποίου διενεργήθηκε έρευνα πριν από δύο ημέρες και το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση φόνου του Καλογερόπουλου.

Εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των συλλήψεων αφού προφανώς ο κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στην εκτέλεση του σχέδιου δολοφονίας.

Την ιδια ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας επεκτείνονται και στην Πάφο.

