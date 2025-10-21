Φόνος Δημοσθένους: «Μπαράζ» συλλήψεων μέχρι να βρουν τους εκτελεστές

Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο αριθμός των συλλήψεων για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Μετά τη σύλληψη και κατάδικου από τις Κεντρικές Φυλακές, ο αριθμός των συλληφθέντων έφτασε τους πέντε και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τις αμέσως επόμενες μέρες, αφού αν και οι έρευνες προχωρούν, οι ανακριτές ακόμα δεν κατάφεραν να φτάσουν στους εκτελεστές και πόσο μάλλον στους ηθικούς αυτουργούς. Ο 30χρονος κατάδικος θα οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία προσωποκράτησής του… αφού είναι αναγκαία έστω και αν πρόκειται για ήδη έγκλειστο άτομο.

Το απόγευμα της Τρίτης η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην οικία γυναίκας στη Λευκωσία που συνδέεται με έναν από τους συλληφθέντες, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε που να σχετίζεται με τη δολοφονία, αλλά η γυναίκα συνελήφθη τελικά από την Αστυνομία για άλλους λόγους.

Ο 30χρονος που έχει συλληφθεί στις Κεντρικές Φυλακές εκτίει σήμερα πολυετή ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών που έγινε στην Πάφο. Είναι μάλιστα συγκάτοικος με πρόσωπο που βρίσκεται υπόδικος για την δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου και πρόκειται επίσης για το πρόσωπο που ερευνήθηκε το κελί του την Κυριακή το βράδυ στις Κεντρικές Φυλακές, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Υπενθυμίζεται ότι την ίδια μέρα έγινε έφοδος και στο κελί βαρυποινίτη.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τον 30χρονο κατάδικο εμπλέκει στην υπόθεση ο επίσης 30χρονος που συνελήφθη την Κυριακή. Ο 30χρονος από τη Λευκωσία που βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, ανέφερε στους ανακριτές ότι αγόρασε τη μοτοσικλέτα από τον 44χρονο που επίσης είναι υπό κράτηση, για λογαριασμό του κατάδικου. Τον κατονόμασε μάλιστα ως το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για να γίνει η αγορά. Σημειώνεται δε, πως στην μαρτυρία του φέρεται να είπε ότι άφησε τη μοτοσικλέτα σε ένα χωράφι, προκειμένου να την παραλάβει άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει.

Έρευνες για την υπόθεση φαίνεται να γίνονται και στην Επαρχία Πάφου. Ο 30χρονος που είναι υπό κράτηση επιμένει ότι δεν γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τη δολοφονία και περιορίζει τον ρόλο του στην «αλυσίδα» για την κατοχή της μοτοσικλέτας σε διεκπαιρεωτικό για την αγορά της, αφού έκαναν «αγοραπωλησίες» με τον κατάδικο. Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρόκειται για πρόσωπο που έχει «στο ενεργητικό του» δεκάδες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων και εικάζεται ότι δεν θα είχε συνοχή να προχωρήσει σε εγκληματική ενέργεια με μία μοτοσικλέτα που έχει τα «ίχνη» του.

Όλα τα πιο πάνω, μπαίνουν στην εξίσωση με τη εύλογη απορία, γιατί κάποιος από τις Κεντρικές Φυλακές να ήθελε να αγοράσει μία μοτοσικλέτα, όπως επίσης και πώς θα δικαιολογήσει ο 30χρονος κατάδικος το ζήτημα αυτό. Τα σενάρια παραμένουν δύο, είτε η «αλυσίδα» της μοτοσικλέτας θα σπάσει «κλείνοντας» στον κατάδικο που δεν θα μπορούσε να έχει γνώση από τις φυλακές που βρίσκεται και αν έχει κλαπεί ή θα προστεθούν και άλλοι συλληφθέντες αν «ανοίξουν» περαιτέρω τα στόματα.

Σχετικά με τον 39χρονο ομογενή από την Ελλάδα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος εμμένει στην κατάθεσή του, τοποθετώντας τον εαυτό του στην σκηνή, αλλά απορρίπτοντας κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή με το σχέδιο δολοφονίας. Το πώς θα τύχει περαιτέρω χειρισμού η περίπτωση του είναι ζήτημα που θα αποφανθούν οι ανακριτές, καθώς εξακολουθεί να θεωρείται «κλειδί» για να οδηγηθούν στους εκτελεστές.

Αναμονή των DNA

Τα διάφορα ερωτήματα, ίσως ξεκαθαρίσουν μόλις οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων από τα διάφορα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα. Στο επίκεντρο είναι προφανώς η μοτοσικλέτα αλλά σίγουρα και το καπέλο που φαίνεται να έπεσε από τους εκτελεστές κατά τη διαφυγή τους. Στα αντικείμενα αυτάυπάρχει γενετικό υλικό και μένει να ξεκαθαρίσει αν συνδέεται ή όχι με κάποιον από τους μέχρι τώρα συλληφθέντες ή αν θα «δείξει» και άλλο πρόσωπο που είχε εμπλοκή.