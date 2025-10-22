Μόλις δύο γυναίκες για εθελοντική στράτευση: «Ήμασταν επιφυλακτικοί εξ αρχής», λέει ο Πάλμας

Παρά την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την εθελοντική στράτευση γυναικών στην Εθνική Φρουρά, το μέτρο δεν απέφερε το αναμενόμενο ενδιαφέρον, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Μέχρι στιγμής, μόλις δύο γυναίκες έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής, με την προθεσμία να λήγει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός ανέφερε ότι «πρώτιστος στόχος για φέτος ήταν να υιοθετηθεί η νομοθεσία για την εθελοντική στράτευση και ευχαριστούμε τη Βουλή για αυτό». Ωστόσο, όπως σημείωσε, «είχαμε από την αρχή δηλώσει ότι είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, από τη στιγμή που πρόκειται για εθελοντική στράτευση».

Παράλληλα, συμφωνα με τον κύριο Πάλμα, το Υπουργείο Άμυνας εξετάζει τρόπους αναθεώρησης της νομοθεσίας, εφόσον τα τελικά δεδομένα το επιβάλουν, με στόχο να καταστεί η διαδικασία πιο ελκυστική για τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν εθελοντικά στην Εθνική Φρουρά.