Προς ψηφιακή διαφάνεια: Νομοθετική πρωτοβουλία για υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και δημόσιο μητρώο συμβάσεων

Τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της διαφάνειας, την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο, μέσω της διαδικτυακής πύλης «Διαφάνεια», συζήτησε η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, την Τετάρτη.

Επιπλέον, η Επιτροπή συζήτησε τη δημιουργία μητρώου δημόσιων συμβάσεων για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου και ενίσχυσης της διαφάνειας και της παρεχόμενης πληροφόρησης αναφορικά με τη σύναψη και την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, είπε ότι «το καλύτερο αντίδοτο στη διαφθορά είναι η διαφάνεια. Οφείλουμε να δώσουμε στους πολίτες αλλά και στους λειτουργούς στις υπηρεσίες της Δημοκρατίας, εργαλεία διαφάνειας». Όπως είπε, χρειάζεται οι αποφάσεις να είναι δημόσια προσβάσιμες. «Αυτό επιδιώκουμε με την πλατφόρμα ‘Διαφάνεια’», ανέφερε.

Όπως είπε, ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου. «Αντιλαμβανόμαστε υπάρχουν δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε τα προσκόμματα της Νομικής Υπηρεσίας και τις ενστάσεις ή και αντιστάσεις της εκτελεστικής εξουσίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα γίνει μια προσπάθεια διόρθωσης του νόμου, «ώστε να διασκεδαστούν αυτές οι ενστάσεις, αντιδράσεις ή και αντιστάσεις. Ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε», είπε.

Ερωτηθείς σε τι αφορούν οι ενστάσεις, είπε ότι είναι και συνταγματικές και διοικητικές και λειτουργικές. «Για παράδειγμα, για το κατά πόσον θα αυξηθεί το κόστος, με το να χρειάζεται να διπλοπερνούνται αποφάσεις και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες και στη νέα πλατφόρμα» ή για το κατά πόσο μπορεί η Βουλή να υποχρεώσει το κράτος να δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα, ανέφερε.

Σημείωσε ότι όταν γίνουν οι ουσιαστικές αλλαγές, το θέμα θα ξαναέρθει στην Επιτροπή.

Μητρώο για τις δημόσιες συμβάσεις ζητούν οι Βουλευτές

Για την πρόταση για δημιουργία μητρώου για τις δημόσιες συμβάσεις δηλώσεις έκανε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ο οποίος, μαζί με τον Βουλευτή της ΔΗΠΑ, Μαρίνο Μουσιούττα, κατέθεσαν την πρόταση νόμου.

Ο κ. Παπαδούρης είπε ότι «βλέποντας αρκετά έργα τα οποία δεν ολοκληρώνονται, που αφορούν δημόσιες συμβάσεις αποφασίσαμε ότι καιρός είναι, εξυπηρετώντας πάντα τη διαφάνεια, να δημιουργήσουμε ένα μητρώο». Όπως είπε, στο μητρώο θα δίνονται πληροφορίες για δύο σκοπούς: για να βοηθηθεί η αναθέτουσα αρχή να έχει ένα ιστορικό για μια εταιρεία που πιθανόν να της αναθέσει ένα έργο, αλλά και για τον κόσμο, ο οποίος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο μητρώο, για να βλέπει ποια εταιρεία ανέλαβε το κάθε έργο και ποιο το ιστορικό της.

Πρόσθεσε ότι, όπως ειπώθηκε εντός της Επιτροπής από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αυτό το μητρώο θα βοηθήσει το έργο τους, καθώς θα δίνει πληροφορίες που η ΕΥ ζητά και πιθανώς να παίρνει είτε με καθυστέρηση, είτε καθόλου. Επίσης, ανέφερε, το μητρώο μπορεί να βοηθήσει και τον εσωτερικό έλεγχο στο κάθε Υπουργείο, σε σχέση με τα διάφορα έργα που επιθυμούν να υλοποιήσουν.

«Κατά τη συζήτηση που είχαμε δεν διαφώνησε κανένας. Ούτε η Νομική Υπηρεσία, ούτε το Γενικό Λογιστήριο, ούτε η ίδια η Αρχή, ούτε ΜΚΟ, ούτε η Ελεγκτική Υπηρεσία. Είναι όλοι σύμφωνοι για τη δημιουργία αυτού του μητρώου, αντιλαμβάνονται όλοι πώς θα βοηθήσει και στο θέμα της διαφάνειας αλλά και στο θέμα της συμβουλής που θα δίνει στην αναθέτουσα αρχή», ανέφερε ο κ. Παπαδούρης.

Πρόσθεσε ότι έγιναν εισηγήσεις για μικρές αλλαγές, με τις οποίες συμφώνησαν και οι Βουλευτές. Επίσης, συμφώνησαν στον εμπλουτισμό των στοιχείων που θα αναγράφονται στο μητρώο, με εισηγήσεις και από την ίδια την Αρχή, αλλά και από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Ο σκοπός είναι κοινός: να συνεργαστούμε για να εξυπηρετήσουμε το θέμα της διαφάνειας και αν είναι δυνατόν, επιδίωξή μας, είναι να διασφαλίσουμε ότι θα δοθούν όλα τα εχέγγυα στην αναθέτουσα αρχή, έτσι ώστε να δίνει έργα σε σωστές εταιρείες, με καλό ιστορικό, εντός των όρων εντολής που έχει ο κάθε διαγωνισμός», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ