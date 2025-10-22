Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Άνω-κάτω ο καιρός με ζέστη και τοπικές βροχές - Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αίθριος ο καιρός απόψε και αύριο, αλλά με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Πτώση θερμοκρασίας από το Σάββατο.

Κυρίως αίθριος ο καιρός, με  πιθανές βροχές στα ορεινά και πτώση θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο.

Χαλαρή βαροβαθμίδα επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος απόψε, ενώ σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 11 στα ορεινά.

Αύριο Πέμπτη, ο καιρός ξεκινά κυρίως αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς σε περιοχές του εσωτερικού.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς μεταβλητοί 3 Μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως νοτιοδυτικούς και στα βόρεια σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, τοπικά μέχρι μέτριοι 3-4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη έως λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 22 στα ορεινά.

Το βράδυ της Πέμπτης αναμένονται ψηλές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις σε κάποιες περιοχές και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως στο εσωτερικό.

Το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται παρόμοιο σκηνικό, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση μέχρι την Κυριακή, επανερχόμενη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Tags

ΚΑΙΡΟΣσαββατοκύριακοΖΕΣΤΗΒΡΟΧΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα