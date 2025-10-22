Άνω-κάτω ο καιρός με ζέστη και τοπικές βροχές - Πέφτει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

Κυρίως αίθριος ο καιρός, με πιθανές βροχές στα ορεινά και πτώση θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο.

Χαλαρή βαροβαθμίδα επηρεάζει την περιοχή, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος απόψε, ενώ σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 11 στα ορεινά.

Αύριο Πέμπτη, ο καιρός ξεκινά κυρίως αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς σε περιοχές του εσωτερικού.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς μεταβλητοί 3 Μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως νοτιοδυτικούς και στα βόρεια σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς, τοπικά μέχρι μέτριοι 3-4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη έως λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα παράλια και 22 στα ορεινά.

Το βράδυ της Πέμπτης αναμένονται ψηλές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις σε κάποιες περιοχές και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια και ενδεχομένως στο εσωτερικό.

Το Σάββατο και την Κυριακή προβλέπεται παρόμοιο σκηνικό, με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση μέχρι την Κυριακή, επανερχόμενη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.