Ψηλή θερμοκρασία και βροχές στο καιρικό μενού - Αναλυτικά το δελτίο σήμερα

Ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, ενώ σταδιακά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς τα μέσα της εβδομάδας.

Μια χαλαρή βαροβαθμίδα επηρεάζει σήμερα την περιοχή. Το πρωί ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά μέσα στη μέρα θα αυξηθούν οι ψηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά και στο εσωτερικό, είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές λόγω των αναπτυσσόμενων νεφώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και μεταβλητοί, 3 μποφόρ, ενώ τοπικά το απόγευμα θα φτάσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη έως λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, 27 στα υπόλοιπα παράλια και 21 στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις, με τους ανέμους να στρέφονται κυρίως προς βορειοδυτικούς και βορειοανατολικούς, ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 11 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή περιμένουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν μεμονωμένες βροχές ή σύντομες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Το Σάββατο και την Κυριακή οι νεφώσεις θα είναι τοπικά αυξημένες, με μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και πιθανόν στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση και θα κυμανθεί κοντά στις κανονικές γι’ αυτή την εποχή τιμές.

