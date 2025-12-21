Οικονομική ενίσχυση για 2025 εγκλωβισμένων του πρωτογενή τομέα ανακοίνωσε το Υπ. Γεωργίας

Την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2025 για στήριξη εγκλωβισμένων και επανεγκατεσταθέντων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«Η στήριξη αυτή ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις αυξημένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, καθώς και επανεγκατεσταθέντες γεωργοί και εντάσσεται στη σταθερή πολιτική του Υπουργείου για έμπρακτη άμβλυνση των προβλημάτων τους», αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας.

Προσθέτει ότι «η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των συγκεκριμένων κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των κατοίκων τους».

Το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι για το 2025, διατέθηκε οικονομική στήριξη σχεδόν €1 εκατομμυρίου σε περίπου 300 εγκλωβισμένους και επανεγκατεσταθέντες δικαιούχους, που διαβιούν στις κοινότητες Ριζοκαρπάσου, Αγίας Τριάδας, Αγίου Ανδρονίκου, Κορμακίτη και Καρπάσιας.

Προσθέτει ότι το συνολικό αυτό ποσό περιλαμβάνει γύρω στις €940.000, που διατέθηκαν μέσω του Τακτικού Σχεδίου, το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ το λοιπό ποσό αφορά σε πρόσθετη στήριξη μέσω Έκτακτου Εφάπαξ Επενδυτικού Σχεδίου, που διαμορφώθηκε εντός του 2025, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης με τους κοινοτάρχες και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, στο πλαίσιο του Έκτακτου Εφάπαξ Επενδυτικού Σχεδίου, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά αιτητή αυξήθηκε στις €20.000, από €7.000 που ίσχυε το 2022, ενώ στον υπολογισμό της ενίσχυσης συμπεριλήφθηκε και ο ΦΠΑ της αξίας του γεωργικού μηχανήματος.

Επίσης, αναφέρει ότι δόθηκε έμφαση σε πρακτικές και ουσιαστικές ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας.

Διαβούλευση για αναβάθμιση μέτρων στήριξης

Εξάλλου, το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι η διαβούλευση με τις κοινότητες πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των μέτρων στήριξης και την προσαρμογή τους στις πραγματικές ανάγκες των εγκλωβισμένων και επανεγκατεσταθέντων γεωργών.

«Είναι στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που αποφασίστηκε πρόσθετη στοχευμένη στήριξη μέσω Έκτακτου Εφάπαξ Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο στηρίζει πρόσθετα για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής δραστηριότητας», προσθέτει.

Πέραν αυτού, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης για το 2025, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις του Τακτικού Σχεδίου, οι οποίες εφαρμόζονται από το ίδιο έτος, διευκολύνοντας τόσο τους δικαιούχους όσο και τη συνολική διαδικασία εφαρμογής.

Αναφέρεται επίσης ότι η ενίσχυση των δικαιούχων μέσω τόσο του Τακτικού όσο και του Έκτακτου Σχεδίου, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, και στοχεύει στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας στις κατεχόμενες περιοχές, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δικαιούχων και στη στήριξη της παραμονής τους στις πατρογονικές τους εστίες.

Ανάλογα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται, όπως αναφέρει το Τμήμα Γεωργίας, «το Υπουργείο θα εξετάζει τη δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων των εγκλωβισμένων και επανεγκατεσταθέντων, με σταθερό στόχο τη στήριξη αυτής της σημαντικής μερίδας συμπολιτών μας, τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας και τη διασφάλιση της παραμονής τους στις πατρογονικές τους εστίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ