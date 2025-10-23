Επανασχεδιάζει την κοινωνική του πολιτική ο Δήμος Λεμεσού

Με στόχο να τη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού μοντέλου κοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης των δημοτών, ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την έναρξη μιας δομημένης διαδικασίας επανασχεδιασμού της κοινωνικής του πολιτικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η πρωτοβουλία, η οποία θα υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο, επιδιώκει να φέρει πιο κοντά την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο.

Όπως δηλώνει ο Δήμαρχος, Γιάννης Αρμεύτης, «μέσα από αυτή τη δομημένη και συμμετοχική διαδικασία, θέλουμε να πετύχουμε μια θετική αλλαγή» και σημείωσε ότι, τις επόμενες εβδομάδες, ο Δήμος θα ακούσει τις θέσεις των δημοτών, ώστε να καταγράψει ιδέες, εισηγήσεις και απόψεις.

«Στόχος μας είναι η νέα κοινωνική πολιτική να φέρει τη σφραγίδα των πολιτών. Και αυτή η διαδικασία να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση πολιτικών που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής», συμπλήρωσε.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, θα πραγματοποιηθεί, αρχικά, στις 30 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης», Ημερίδα Διαβούλευσης με τίτλο «Κοινωνία για όλους σε μια πόλη για όλους».

Μεταξύ άλλων, η Ημερίδα θα περιλαμβάνει ειδική θεματική ενότητα με τίτλο «Πώς το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus) μετασχηματίζει την Κοινωνική Πολιτική», αναδεικνύοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στον χώρο, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο Δήμος θα προχωρήσει σε σειρά εργαστηρίων και διαβουλεύσεων, με τη συμμετοχή επιστημόνων, οργανισμών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παράλληλα, θα διεξαχθεί διαδικτυακός διάλογος, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου να αντληθούν ιδέες και εισηγήσεις από το ευρύτερο κοινό.

Οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν στη διαδικασία διαμόρφωσης της νέας κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Λεμεσού, όπου θα ανακοινωθούν τα βασικά συμπεράσματα, καθώς και οι προτεραιότητες της νέας στρατηγικής.

Η ανακοίνωση σημειώνει πως, η νέα πολιτική αναμένεται, μεταξύ άλλων, να επικεντρωθεί σε καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως η ακρίβεια και η στέγαση, η φροντίδα της τρίτης ηλικίας, η προσβασιμότητα και η συμπεριληπτικότητα, ο έμφυλος σχεδιασμός και η ενσωμάτωση ατόμων με μεταναστευτική βιογραφία.

Υπενθυμίζεται πως, αυτή την περίοδο, ο Δήμος προωθεί τρία έργα κοινωνικής πολιτικής, την ανέγερση 136 διαμερισμάτων προσιτής κατοικίας σε συνεργασία με τον ΚΟΑΓ, την ανέγερση 20 διαμερισμάτων στην Αγίας Σοφίας και την ανέγερση φοιτητικών εστιών (80 διαμερίσματα) για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Σημειώνεται, τέλος, ότι το έργο στην Αγίας Σοφίας θα βασιστεί στα συμπεράσματα της διαβούλευσης της Ημερίδας.

ΚΥΠΕ