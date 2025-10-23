Χιλιάδες τουρίστες φεύγουν χωρίς να πληρώνουν τα εξώδικα πρόστιμα από τις κάμερες

Σοβαρό πρόβλημα στην επίδοση εξώδικων προστίμων από τις κάμερες φωτοεπισήμανσης, σταθερές και κινητές, που αφορούν ενοικιαζόμενα οχήματα, αντιμετωπίζει η ανάδοχος εταιρεία του συστήματος.

Όπως αποκαλύπτεται σε επιστολή του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη προς τη Βουλή, κατόπιν ερώτησης του βουλευτή του ΔΗΣΥ Πρόδρομου Αλαμπρίτη, για 6.745 αυτοκίνητα δεν υπάρχει υπόδειξη οδηγού ώστε να πληρωθεί το εξώδικο πρόστιμο. Όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, η πλειοψηφία των οδηγών που παρανόμησαν αλλά δεν πλήρωσαν το εξώδικο πρόστιμο είναι τουρίστες. Το ζήτημα της μη αποπληρωμής των εξώδικων προστίμων από τουρίστες έχει απασχολήσει επανειλημμένα τόσο τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και τη Βουλή. Ωστόσο, όπως φαίνεται, το πρόβλημα παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν

Ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, ενημέρωσε τη Βουλή με τα ακόλουθα:

1. Από το 2022 μέχρι τον Μάιο του 2025 έχουν καταγραφεί παραβάσεις από κάμερες για 17.222 οχήματα ενοικίασης. Για 1.400 οχήματα υπήρξε υπόδειξη οδηγού και για 800 από αυτά έχουν ήδη πληρωθεί τα εξώδικα, για 8.277 οχήματα η διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ για 6.745 αυτοκίνητα δεν υπάρχει υπόδειξη οδηγού.

2. Στις περιπτώσεις οχημάτων εκμίσθωσης, αποστέλλεται επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, με την οποία καλείται να υποδείξει τον οδηγό. Οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, διαχωρίζονται και διαχειρίζονται ως εξής:

*Όταν το όχημα έχει ενοικιαστεί σε Κύπριο, η εταιρεία ενοικίασης μπορεί να καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία του οδηγού, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί εξώδικο που αποστέλλεται στον υποδειχθέντα οδηγό.

*Όταν το όχημα έχει ενοικιαστεί σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, η εταιρεία ενοικίασης συνεργάζεται με αξιωματούχο της εταιρείας-πελάτη για να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του οδηγού και να εκδοθεί το σχετικό εξώδικο.

*Όταν το όχημα έχει ενοικιαστεί σε επισκέπτη - τουρίστα, η επιστολή αποστέλλεται στην εταιρεία ενοικίασης, η οποία υποχρεούται να διαθέτει και να συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη (όνομα, αριθμό διαβατηρίου, διεύθυνση διαμονής στη χώρα του). Με βάση αυτά, εκδίδεται εξώδικο στον υποδειχθέντα οδηγό.

Ωστόσο, για να εκδοθεί το εξώδικο απαιτείται το άτομο να καταχωρήσει τα πλήρη στοιχεία του στο σύστημα εξωδίκων της Αστυνομίας. Πρόκειται για διαδικασία η οποία, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός στην επιστολή του προς τη Βουλή, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως.