Έργο για ανάπτυξη πρώτης πιλοτικής υποδομής ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων

Ανάπτυξη της πρώτης πιλοτικής υποδομής ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στην Κύπρο, με τοπική παραγωγή ηλιακής ενέργειας και σύστημα αποθήκευσης προβλέπεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ψηφιακό δίδυμο μεταφοράς για υποδομή ασύρματης φόρτισης έξυπνων δημόσιων αστικών λεωφορείων» και ακρωνύμιο «WISE».

"Η υποδομή αυτή θα αναπτυχθεί στη Λευκωσία, η οποία φιλοδοξεί να καταστεί η πρώτη πλήρως ολοκληρωμένη έξυπνη πόλη της χώρας. Η ενσωμάτωση της υποδομής αυτής στο οικοσύστημα της πόλης συνάδει με τον στόχο δημιουργίας μιας έξυπνης και βιώσιμης Λευκωσίας, ενώ προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη" αναφέρεται σε ανακοίνωση του Cyprus Public Transport.

Το έργο αποτελεί στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, των εταιρειών Cyprus και Nicosia Public Transport, της εταιρείας SVMENERGY NET LTD και του Δήμου Στροβόλου.

Το έργο, η εναρκτήρια συνάντηση του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, στοχεύει στην παροχή νέων, βιώσιμων και αποδοτικών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών με αστική τεχνολογία για έξυπνες πόλεις.

Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εξασφάλισε συνολική χρηματοδότηση ποσού ύψους €599.992,8, εκ των οποίων τα €248.100 διατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως αναφέρεται, τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Κύπρου, όπως ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προωθώντας τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές.

Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και η διάρκειά του είναι 24 μήνες.

Το έργο WISE συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (CODEVELOP/0824/0305).

ΚΥΠΕ