Βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή του αιώνα στο Λούβρο - Η στιγμή που οι δράστες απέδρασαν

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει την στιγμή της απόδρασης των κλεφτών του Λούβρου, δημοσίευσε το γαλλικό BFMTV.

Οι κλέφτες απέσπασαν ιστορικά βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από τη διάσημη Galerie d’Apollon του Λούβρου, σε μια ληστεία που διήρκεσε μόλις επτά λεπτά και έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία και διεθνώς.

To βίντεο της απόδρασης μετά την κλοπή στο Λούβρο

Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, Λορ Μπεκιού, οι δράστες αφαίρεσαν οκτώ κομμάτια μεγάλης ιστορικής και καλλιτεχνικής σημασίας, συνολικής αξίας που εκτιμάται στα 88 εκατομμύρια ευρώ. Η εισαγγελέας υπογράμμισε πως «η μεγαλύτερη απώλεια δεν είναι οικονομική, αλλά πολιτιστική», τονίζοντας ότι τα κοσμήματα αποτελούν ανεκτίμητο κομμάτι της γαλλικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι τέσσερις δράστες φέρονται να στάθμευσαν ειδικό όχημα κάτω από το παράθυρο της αίθουσας λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου. Μέσα σε λίγα λεπτά παραβίασαν παράθυρο, έσπασαν τις προθήκες και διέφυγαν. Η αστυνομία εξετάζει δεκάδες βίντεο ασφαλείας από το μουσείο και τους γύρω δρόμους, προσπαθώντας να εντοπίσει τα ίχνη τους.

Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια επαγγελματιών, οι οποίοι γνώριζαν τη διάταξη των αιθουσών και τα «τυφλά σημεία» των καμερών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, καθώς τίθεται εκ νέου ζήτημα ασφάλειας στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Τι δήλωσε ένας από τους φύλακες του μουσείου

Αναφορικά με την στάση της φύλαξης του χώρου από προσωπικό ασφαλείας, ένας υπάλληλος μίλησε σχετικά στο BFTMV.

Ο φύλακας υπογράμμισε ότι ήταν «προσωπικό υποδοχής, όχι αστυνομία», και ότι η κύρια ευθύνη τους ήταν η ασφάλεια των επισκεπτών και των περιουσιών. Την ώρα της ληστείας, η γκαλερί του Απόλλωνα φιλοξενούσε συνήθως μεταξύ δέκα και πενήντα επισκεπτών, και η προτεραιότητά τους ήταν να τους καθοδηγήσουν σε ασφαλές καταφύγιο, χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς την αίθουσα.

«Κρύφτηκα κοντά σε μια έξοδο κινδύνου για να δω τη σκηνή και να μεταφέρω πληροφορίες στην αστυνομία. Τους είδα να κόβουν το τζάμι», είπε. Δεν ακουγόταν τίποτα, λόγω του θορύβου από τον τροχό που έκοβε το τζάμι».

Ο φύλακας σημείωσε ότι παρά την παρουσία τους, οι δράστες δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για το προσωπικό, εστιάζοντας αποκλειστικά στις βιτρίνες με τα κοσμήματα. «Δεν ξέρω καν αν μας είδαν», ανέφερε, περιγράφοντας τον σύντομο χρόνο που χρειάστηκαν οι τέσσερις κακοποιοί για να ολοκληρώσουν τη ληστεία.

Ο φύλακας παραδέχτηκε ότι ένιωσε φόβο, αλλά όχι πραγματικό κίνδυνο, καθώς οι δράστες ήταν αποφασισμένοι και αδιάφοροι για την παρουσία τους.

