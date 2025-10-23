Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 29χρονου καταζητούμενου που προέταξε μαχαίρι σε αστυνομικούς

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Προτάσσοντας μαχαίρι, 29χρονος καταζητούμενος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψης από μέλη της Ποδηλατικής Αστυνομίας Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30, όταν τα μέλη της, ενώ διενεργούσαν περιπολία, προσέγγισαν για έλεγχο 29χρονο πεζό, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για παράλειψη παρουσίασης ενώπιον Δικαστηρίου.

Όταν ο 29χρονος αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας ανέσυρε μαχαίρι και το προέταξε απειλητικά εναντίον τους, φώναζε και προκαλούσε ανησυχία, ενώ ακολούθως εισήλθε σε περίπτερο, προτάσσοντας ξανά το μαχαίρι προς τους αστυνομικούς.

Τα μέλη της Ποδηλατικής Αστυνομίας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του αποσπάσουν το μαχαίρι και ακολούθως συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

